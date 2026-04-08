Назаров об НХЛ: «Расценки по контрактам игроков гуляют то вверх, то вниз. Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг. У нас свой путь»

Назаров об НХЛ: расценки по контрактам гуляют – это американский дисбаланс.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о предстоящем межсезонье в НХЛ.

«В Северной Америке на финишной прямой концовка регулярного чемпионата НХЛ. Не за горами межсезонье, начнутся торги по контрактам игроков, расценки гуляют то вверх, то вниз.

Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг (торговая стратегия на бирже, основанная на совершении множества быстрых сделок для получения небольшой прибыли с каждого ценового колебания – Спортс’‘).

У нас свой путь: наши хоккеисты, включая главных звезд лиги, тащат свои команды в Кубке Гагарина на радость многочисленных болельщиков. За КХЛ следят уже не только в России, а во всей Европе», — сказал Назаров.

