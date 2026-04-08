  Назаров об НХЛ: «Расценки по контрактам игроков гуляют то вверх, то вниз. Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг. У нас свой путь»
13

Назаров об НХЛ: «Расценки по контрактам игроков гуляют то вверх, то вниз. Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг. У нас свой путь»

Назаров об НХЛ: расценки по контрактам гуляют – это американский дисбаланс.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о предстоящем межсезонье в НХЛ.

«В Северной Америке на финишной прямой концовка регулярного чемпионата НХЛ. Не за горами межсезонье, начнутся торги по контрактам игроков, расценки гуляют то вверх, то вниз.

Это так называемый американский дисбаланс или скальпинг (торговая стратегия на бирже, основанная на совершении множества быстрых сделок для получения небольшой прибыли с каждого ценового колебания – Спортс’‘).

У нас свой путь: наши хоккеисты, включая главных звезд лиги, тащат свои команды в Кубке Гагарина на радость многочисленных болельщиков. За КХЛ следят уже не только в России, а во всей Европе», — сказал Назаров.

Андрей Назаров: «КХЛ – самый популярный хоккейный турнир в Европе. Считалось, что в России лучший в мире хоккей и балет – теперь еще в этот список можно включить наши бензоколонки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
13 комментариев
интересно, сам понял что сказал?😆
У нас свой путь: наши хоккеисты, включая главных звезд лиги, тащат свои команды в Кубке Гагарина на радость многочисленных болельщиков...
Назаров не знает,что кубок Стэнли тоже скоро начнется?И хоккеисты Нхл, включая главных звезд лиги, потащат свои команды наверх?
Нейросеть Назар, расскажи, почему всякие Третьяки и Иванюженковы получают миллионы рублей за игру в КХЛ?
Ответ memphis
Нейросеть Назар, расскажи, почему всякие Третьяки и Иванюженковы получают миллионы рублей за игру в КХЛ?
Это не Назар - ничего не сказано про единый кулак.
Может не надо🤣✌️Один товарищ к
уже предлагал как-то " Мы пойдем другим путем"🤣✌️
Наз снова за старое, опять у нас свой путь))
Эта Алиса сломалась, давайте следующую, может она хотя-бы связные предложения сможет выдавать.
Верните ему шпаргалку про единый кулак ☝️🤬
скальпинг... молчал бы уж лучше, мурзилка. за умного сошёл бы)
В России расценки на игроков не гуляют? Пропагандисты уже, вообще, не напрягаются. Лепят, что в голову случайно придет, не задумываясь, что в России полностью аналогично.
