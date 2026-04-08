Депутат Журова о карьере Овечкина: «Не исключаю, что у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом. До следующих Игр еще есть время»

Журова о карьере Овечкина: у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина .

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона » истекает 30 июня 2026 года.

«Не исключаю, что у него есть и спортивные амбиции. Например, стать олимпийским чемпионом. До следующей Олимпиады еще есть время, и многое будет зависеть от обстоятельств, в том числе допуска нашей команды.

Здесь все зависит только от самого Саши. Диктовать ему какие-то условия невозможно. Он настолько многогранный человек, что может реализовать себя в самых разных направлениях.

Он может быть играющим тренером – продолжать играть и передавать опыт. Может создать свою школу или академию. Это может быть как бизнес-проект, так и благотворительный», – сказала Журова.

