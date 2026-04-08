Депутат Журова о карьере Овечкина: «Не исключаю, что у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом. До следующих Игр еще есть время»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.
Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года.
«Не исключаю, что у него есть и спортивные амбиции. Например, стать олимпийским чемпионом. До следующей Олимпиады еще есть время, и многое будет зависеть от обстоятельств, в том числе допуска нашей команды.
Здесь все зависит только от самого Саши. Диктовать ему какие-то условия невозможно. Он настолько многогранный человек, что может реализовать себя в самых разных направлениях.
Он может быть играющим тренером – продолжать играть и передавать опыт. Может создать свою школу или академию. Это может быть как бизнес-проект, так и благотворительный», – сказала Журова.
Чую Овечкин скоро закречит поднимая руки к небу, как в фильме Кавказкая пленица, - будь проклят тот день, когда я ввязался во всю жиу историю с побитеем рекордов Грецки!☝️🤭🤣🤣🤣
Вот и подмахивает всем .....
Это надо чтобы допустили сборную , чтобы сам попал в состав , чтобы выйти в финал и там обыграть канадских профессионалов или вечно вредящих финнов ... ...
Чего жалеть хоккеиста, который даже на ЧМ никогда лучшим игроком сборной не был. Жалейте Кучерова, вот он действительно от отстранения пострадал сильнее остальных