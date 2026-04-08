  • Депутат Журова о карьере Овечкина: «Не исключаю, что у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом. До следующих Игр еще есть время»
Депутат Журова о карьере Овечкина: «Не исключаю, что у него есть амбиции стать олимпийским чемпионом. До следующих Игр еще есть время»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года.

«Не исключаю, что у него есть и спортивные амбиции. Например, стать олимпийским чемпионом. До следующей Олимпиады еще есть время, и многое будет зависеть от обстоятельств, в том числе допуска нашей команды.

Здесь все зависит только от самого Саши. Диктовать ему какие-то условия невозможно. Он настолько многогранный человек, что может реализовать себя в самых разных направлениях.

Он может быть играющим тренером – продолжать играть и передавать опыт. Может создать свою школу или академию. Это может быть как бизнес-проект, так и благотворительный», – сказала Журова.

Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: «Уже не тот»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
У Овечкина, наверное, уже икота от упоминаний Журовой.
Изжога уже от упоминания обоих.
И не только от её упоминаний🤭🤣.
Чую Овечкин скоро закречит поднимая руки к небу, как в фильме Кавказкая пленица, - будь проклят тот день, когда я ввязался во всю жиу историю с побитеем рекордов Грецки!☝️🤭🤣🤣🤣
Господи, да заткинте её уже кто-нибудь.
Нужно чем-то занять ей рот
У меня есть один вариант, но не знаю как это сделать.
При всем уважении к Овечкину как к величайшему снайперу в истории НХЛ, амбиции возможно у него и есть, ну какие ОИ, разве если только среди любителей
Может уже перестать цитировать этого члена госдуры..?
Они платят спортсу
Большая просьба, не задавайте больше Журовой вопросы об Овечкине. Ну ведь глупости несёт. Ну какая на хрен Олимпиада в 44 года?
Как кая? Такая же как и для Сергея Федорова! Помните чем всё закончилось?😉😁
Селянне?
А ещё, иногда я слышу голоса, добавила Светлана
Журовой кровь из носу надо попасть в следующую ГД. .
Вот и подмахивает всем .....
Это надо чтобы допустили сборную , чтобы сам попал в состав , чтобы выйти в финал и там обыграть канадских профессионалов или вечно вредящих финнов ... ...
А в чего его многогранность, здоровье позволяло, вот и махал лопатой с одной и той же точки
Нам всем жаль, что Овечкин не стал и, видимо, так и не станет олимпийским чемпионом. Но паразитизм на этих чувствах омерзителен.
В 18 году он очень хотел, был очень близок, обещал приехать, но не сдержал обещание. Так почему нам должно быть жаль?
Почему именно его нужно жалеть? То поколение никто ниоткуда не отстранял, у Овечкина и остальных по три попытки было, могло быть и четыре, и пять, если бы кто-то свои обещания сдерживал. В равной борьбе сами все слили

Чего жалеть хоккеиста, который даже на ЧМ никогда лучшим игроком сборной не был. Жалейте Кучерова, вот он действительно от отстранения пострадал сильнее остальных
Вот лишь бы языком чесать в этом и есть работа депутата.
