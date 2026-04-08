  Артюхин о «Салавате» в плей-офф: «Команда однозначно прыгнула выше головы. Но им сложно на что‑то рассчитывать против «Локомотива». Второй раунд – уже отлично»
Артюхин о «Салавате» в плей-офф: «Команда однозначно прыгнула выше головы. Но им сложно на что‑то рассчитывать против «Локомотива». Второй раунд – уже отлично»

Бывший форвард сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в розыгрыше Кубка Гагарина. 

Во втором раунде соперником уфимцев, выбивших «Автомобилист» (4-2), будет действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив». 

– Кажется, что «Салават» уже прыгнул выше головы, если учитывать непонятки с финансированием на старте сезона. Согласны с тем, что второй раунд уже выдающийся результат для Уфы, или видите более серьезный потенциал у этой команды?

– Не хочется умалять заслуги «Салавата». Но да, с учетом того, что было в начале сезона, думаю, все прекрасно понимают, что Уфа однозначно прыгнула выше головы. Потому что‑то, как они выглядели в начале сезона и как сейчас – это совсем другая команда.

Но даже при всем уважении, им сложно на что‑то рассчитывать в серии с «Локомотивом». Понятно, что ребята будут биться, будет сложная серия для «Локомотива». Но выход во второй раунд – уже отличный результат для «Салавата», тренерский штаб проделал огромную работу.

Заслуга [тренера] Виктора Козлова в том, что он смог сплотить ребят, наладить игру и выровнять положение. Но в целом они уже хороший сезон провели, – считает Артюхин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
К Салавату не надо лезть, или свой ска вылетевший нахваливай
кажется артюхин прыгнул выше головы со своим комментарием. и что это за вообще комментатор такой, который не знает как зовут главного тренера команды, игру которой он комментирует?! более того, глупо говорить что СЮ прыгнул выше головы, если смотреть на начало сезона и проход Авто, то тут для хорошего специалиста виден не прыжок выше головы, а только хороший и планомерный рост и развитие команды в целом. я понимаю что если бы СЮ случайно заскочил в ПО и выбил бы там Авто, как в свое время Ава чудом оказалась в ПО и выбила Салават, то в этом случае можно было бы говорить о каком то там эфемерном прыжке. Вобщем не специалист, а клоун какой то.
Слова всех этих экспертов разбиваются вдребезги если посмотреть на то как СЮ играл против Авто. Потому что именно по игре Салават смотрелся интереснее. Больше атаковали, контролировали шайбу. Неплохо оборонялись. Отлично реализовывали моменты когда соперник ошибался. Поэтому говорить что СЮ случайно прошел Авто в этой ситуации не приходится.
Как же хочется, что бы Салават Юлаев вопреки всем скептикам прошел Локомотив.
Когда он пишет такое впечатления такое как будто он бредит
и вообще иди свой СКА обсуждай,как они вылетают из ПО ,вместе с Тамбиевым и Ларионовым.
да кто такой вообще Артюхин? костолом и все,при большой фигуре у него игры то не было,а туда же эксперт...
Над Салаватом ничто не довлеет, от этого он будет играть ещё легче и лучше. Локомотив фаворит в этой паре, но случается всякое …
ну, не знаю. ,башкиры уже много раз в плове опрокидывали серьезных соперников....вот и с авто, раньше и с авой....в общем ничего не ясно....
Уже второй раз говорит про эту пару. Правда, в первом вью, говорил, что нужно бить Салават. Что будет в итоге - поживем-увидим.
Материалы по теме
Леонид Вайсфельд: «Козлов – в числе сильнейших тренеров сезона КХЛ. Видно, во что играет «Салават». Но «Локомотив» выиграет серию, вероятно»
7 апреля, 11:50
Козлов о серии с «Локомотивом»: «Это лидер КХЛ, сбалансированная команда, которая строилась не один год. При Хартли они играют более агрессивно, в давление»
6 апреля, 17:39
Кожевников о «Салавате» во 2-м раунде: «Козлов показал свой великий уровень. Он однозначно лучший тренер сезона»
3 апреля, 17:15
Евгений Артюхин: «Если игроки «Локомотива» будут бить, Ремпал и Кузнецов начнут нервничать. Закрыв двух-трех ключевых хоккеистов «Салавата», Ярославль сделает результат в серии»
3 апреля, 16:15
Козлов о серии с «Локомотивом»: «У нас есть время подготовиться. Давайте вздохнем, залатаем все дыры и залечим раны»
2 апреля, 19:35
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
13 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
16 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
34 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
41 минуту назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
46 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
8 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
