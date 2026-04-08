Артюхин о «Салавате» в плей-офф: «Команда однозначно прыгнула выше головы. Но им сложно на что‑то рассчитывать против «Локомотива». Второй раунд – уже отлично»

Евгений Артюхин о «Салавате»: однозначно прыгнули выше головы.

Бывший форвард сборной России и клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о перспективах «Салавата Юлаева » в розыгрыше Кубка Гагарина.

Во втором раунде соперником уфимцев, выбивших «Автомобилист» (4-2), будет действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив ».

– Кажется, что «Салават» уже прыгнул выше головы, если учитывать непонятки с финансированием на старте сезона. Согласны с тем, что второй раунд уже выдающийся результат для Уфы, или видите более серьезный потенциал у этой команды?

– Не хочется умалять заслуги «Салавата». Но да, с учетом того, что было в начале сезона, думаю, все прекрасно понимают, что Уфа однозначно прыгнула выше головы. Потому что‑то, как они выглядели в начале сезона и как сейчас – это совсем другая команда.

Но даже при всем уважении, им сложно на что‑то рассчитывать в серии с «Локомотивом». Понятно, что ребята будут биться, будет сложная серия для «Локомотива». Но выход во второй раунд – уже отличный результат для «Салавата», тренерский штаб проделал огромную работу.

Заслуга [тренера] Виктора Козлова в том, что он смог сплотить ребят, наладить игру и выровнять положение. Но в целом они уже хороший сезон провели, – считает Артюхин.