Форвард «Калгари» Суниев провел 1-й матч в сезоне НХЛ. В текущей регулярке лиги сыграли 66 россиян, рекорд – 72

Айдар Суниев провел 1-й матч в сезоне НХЛ – 66-й россиянин в лиге.

Форвард «Калгари» Айдар Суниев сыграл в матче с «Далласом » (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Игра стала для 21-летнего россиянина (11:16, нейтральная полезность, 1 блок, 1 перехват и 2 потери) второй в лиге и первой в этом сезоне.

В сезоне АХЛ у него 56 игр за «Калгари Рэнглерс» и 23 (15+8) очка при полезности «минус 26».

Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне лиги. Столько же было в сезоне-2023/24, когда был достигнут максимальный показатель после рекорда, установленного в сезоне-2000/01 (72).

Вратари (10): Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба – «Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург»), Вячеслав Бутеец («Анахайм»), Артур Ахтямов («Торонто»).

Защитники (17): Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин (оба – «Сан-Хосе»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Коламбус»), Никита Задоров («Бостон»), Ян Кузнецов, Даниил Мироманов (оба – «Калгари»), Максим Грошев («Тампа»).

Форварды (39): Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев (все – «Вашингтон»), Евгений Малкин, Егор Чинахов (оба – «Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин, Андрей Кузьменко (оба – «Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров и Владимир Тарасенко (все – «Миннесота»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба – «Филадельфия»), Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Максим Цыплаков (все – «Нью-Джерси»), Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба – «Колорадо»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Иван Демидов («Монреаль»), Андрей Свечников («Каролина»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Владислав Наместников, Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба – «Вегас»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Георгий Меркулов («Бостон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Даниил Бут («Юта»), Игорь Чернышов («Сан-Хосе»), Матвей Гридин, Айдар Суниев (оба – «Калгари»).