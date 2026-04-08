  • Форвард «Калгари» Суниев провел 1-й матч в сезоне НХЛ. В текущей регулярке лиги сыграли 66 россиян, рекорд – 72
Айдар Суниев провел 1-й матч в сезоне НХЛ – 66-й россиянин в лиге.

Форвард «Калгари» Айдар Суниев сыграл в матче с «Далласом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Игра стала для 21-летнего россиянина (11:16, нейтральная полезность, 1 блок, 1 перехват и 2 потери) второй в лиге и первой в этом сезоне. 

В сезоне АХЛ у него 56 игр за «Калгари Рэнглерс» и 23 (15+8) очка при полезности «минус 26». 

Суниев стал 66-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне лиги. Столько же было в сезоне-2023/24, когда был достигнут максимальный показатель после рекорда, установленного в сезоне-2000/01 (72). 

Вратари (10): Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба – «Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург»), Вячеслав Бутеец («Анахайм»), Артур Ахтямов («Торонто»). 

Защитники (17): Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба – «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Даллас»), Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин (оба – «Сан-Хосе»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Коламбус»), Никита Задоров («Бостон»), Ян Кузнецов, Даниил Мироманов (оба – «Калгари»), Максим Грошев («Тампа»).

Форварды (39): Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев (все – «Вашингтон»), Евгений Малкин, Егор Чинахов (оба – «Питтсбург»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин, Андрей Кузьменко (оба – «Лос-Анджелес»), Кирилл Капризов, Яков Тренин, Данила Юров и Владимир Тарасенко (все – «Миннесота»), Матвей Мичков, Никита Гребенкин (оба – «Филадельфия»), Арсений Грицюк, Евгений Дадонов, Максим Цыплаков (все – «Нью-Джерси»), Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба – «Колорадо»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко (оба – «Сент-Луис»), Иван Демидов («Монреаль»), Андрей Свечников («Каролина»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Владислав Наместников, Никита Чибриков (оба – «Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба – «Коламбус»), Илья Михеев («Чикаго»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба – «Вегас»), Максим Шабанов («Айлендерс»), Георгий Меркулов («Бостон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Даниил Бут («Юта»), Игорь Чернышов («Сан-Хосе»), Матвей Гридин, Айдар Суниев (оба – «Калгари»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» примет «Бостон», «Монреаль» в гостях у «Айлендерс», «Юта» встретится с «Калгари»
13 минут назад
Окулов забил в 5-м матче плей-офф подряд. У форварда «Авангарда» 8+5 в 8 играх Кубка Гагарина-2026
16 минут назадВидео
«Авангард» обыграл ЦСКА (3:2) в овертайме и ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина. Окулов забил победный гол
34 минуты назадВидео
Кубок Гагарина. «Авангард» победил ЦСКА и ведет 3-0 в серии, «Салават» уступил «Локомотиву» и проигрывает 0-3
41 минуту назад
Экс-судья Зайцев о травме Кузнецова: «Впечатление, что он как балерина – в СКА было похожее, когда с ним пожестче играли. Как он в НХЛ жив остался, проиграв там больше 10 лет?»
46 минут назад
У Беднара переломы лицевых костей и абразия роговицы после попадания шайбы в голову. Тренер «Колорадо» не поедет с командой на выезд
сегодня, 16:55
Хартли на вопрос о сходстве с Путиным: «Для меня как тренера важно не только выигрывать, но и заботиться о хоккеистах. Если можно помочь советом, всегда это делаю»
сегодня, 16:39
Козлов о том, серьезная ли травма у Кузнецова: «Посмотрим, завтра будет обследование»
сегодня, 16:27
Фанаты «Салавата» вывесили баннер с цитатой Гагарина на игре с «Локомотивом»: «Главная сила в человеке – это сила духа!»
сегодня, 15:58Фото
Хартли о Радулове, получившем удар в голову от Панина: «У него было разбито в кровь лицо, но все знают, что это настоящий воин, поэтому неудивительно, что он продолжил играть»
сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о 0-3: «У «Салавата Юлаева» нет шансов отыграться в серии с «Локомотивом»
8 минут назад
Черных о будущем Аликина: «Мы в диалоге с «Автомобилистом». Евгений будет определяться на следующей неделе. Не исключаю, что он останется в клубе»
сегодня, 16:19
Светлов об Овечкине: «Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в КХЛ. Народ с удовольствием придет на его матчи»
сегодня, 16:07
Варлов о 2:3 от «Локомотива»: «Есть разочарование, матч можно было спокойно забирать. Если бы не гол в меньшинстве, у нас были хорошие шансы, играли достойно»
сегодня, 15:33
Защитник «Монреаля» Добсон выбыл минимум на 2 недели из-за травмы. У него 12+35 в 80 матчах сезона
сегодня, 14:25
Илья Протас – 1-й за 42 года игрок «Вашингтона» с 3 очками за матч в возрасте до 20 лет. Белорус повторил достижение Скотта Стивенса
сегодня, 12:43
Рэймонд о невыходе «Детройта» в плей-офф: «Отстой. Много лет подряд мы оказываемся в шаге, но не можем его сделать. Должны посмотреть на себя в зеркало и стать лучше»
сегодня, 12:29
Величкин о молодежи «Металлурга»: «Пускай Канцеров станет звездочкой мирового уровня. Михаил Федоров подрос, растут вратари и защитники. Школа работает»
сегодня, 11:44
Защитник «Трактора» Дронов об уходе Гру: «Написал в чат, что вынужден уехать, и все – через день его уже не было»
сегодня, 11:29
Брэди Ткачак травмировался в игре с «Айлендерс». Пулок ударил капитана «Оттавы» клюшкой в область шеи, выходя на смену
сегодня, 10:41
Рекомендуем