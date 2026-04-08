  • Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 70+ ассистами за сезон. У Ягра было 2 таких регулярки – обе 80+
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ). 

На счету 29-летнего нападающего стало 99 (29+70) очков в 74 играх в текущем сезоне. 

Пастрняк стал вторым чешским игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 70 ассистов за сезон. Два таких чемпионата в активе Яромира Ягра (1995/96 – 87 в 82, 1998/99 – 83 в 81, «Питтсбург»). 

По общему числу результативных передач (512 в 830 играх) Давид вошел в топ-5 среди чешских игроков, обогнав Вацлава Проспала (510 в 1108). Выше идут Яромир Ягр (1155 в 1733 играх), Патрик Элиаш (617 в 1240), Якуб Ворачек (583 в 1058) и Давид Крейчи (555 в 1032).

В истории «Бостона» Пастрняк стал вторым игроком, кому удалось сделать 70+ результативных передач в XXI веке. Первым был Марк Савар (2006/07 – 74 в 82). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
11 комментариев
Пастарняк вроде заточек под годы, типо Овечкина, с хорошим броском, всегда больше голы забивал, молодец какой 70 передач, будучи форвардом, у Овечкина столько не было никогда , даже 60 передач.а у Пастарняка последние два сезона по 63 передачи
Пастарняк вроде заточек под годы, типо Овечкина, с хорошим броском, всегда больше голы забивал, молодец какой 70 передач, будучи форвардом, у Овечкина столько не было никогда , даже 60 передач.а у Пастарняка последние два сезона по 63 передачи
Да, есть такой образ, такое ожидание от Пастрняка. Но по большому счёту, он в большинстве сезонов отдавал передач больше, чем забивал голов. Последнее время перекос в сторону передач увеличился, и стали стабильные 100+ очков (должен быть 4-й подряд такой сезон). Но по голам - ожидание, по большому счёту, так и осталось ожиданием. У него 50+ сезонов (из 12 сыгранных), ни много ни мало, 1 (один). Он же и 60+. 40+ - 5 сезонов. Не все сезоны и 30+ (с этим будет 9, если будет). Стабильно, добротно, но не Ови.
если будет играть до 40 то 700 голов может сделать, если без травм
Кучеров с его 5 сезонами с 80+ передач выглядит конечно как нечто уникальное
Кучеров и есть уникальный!!!
Навяжет Пастрняк конкуренцию за арт в следующем сезоне Маккиннону и Кучерову? Капризов не потянул пока.
Паста тоже уж не молодой. Впринципе его прайм уже идет. Недавно 60 шайб за сезон забрасывал. Сейчас хорошо идет. Через несколько сезонов пойдёт на спад думаю.
Раньше у него были партнеры которые отдавали ему, сейчас таких нет и на раздаче он сам. Куча на 3 года моложе.
К слову, у Ягра 5 100+ сезонов, у Пасты должно стать 4 после этого - может и превзойти. Даже, скорее всего так и будет.
