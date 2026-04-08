Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 70+ ассистами за сезон. У Ягра было 2 таких регулярки – обе 80+

Давид Пастрняк – 2-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 70+ ассистами за сезон.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ).

На счету 29-летнего нападающего стало 99 (29+70) очков в 74 играх в текущем сезоне.

Пастрняк стал вторым чешским игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 70 ассистов за сезон. Два таких чемпионата в активе Яромира Ягра (1995/96 – 87 в 82, 1998/99 – 83 в 81, «Питтсбург»).

По общему числу результативных передач (512 в 830 играх) Давид вошел в топ-5 среди чешских игроков, обогнав Вацлава Проспала (510 в 1108). Выше идут Яромир Ягр (1155 в 1733 играх), Патрик Элиаш (617 в 1240), Якуб Ворачек (583 в 1058) и Давид Крейчи (555 в 1032).

В истории «Бостона» Пастрняк стал вторым игроком, кому удалось сделать 70+ результативных передач в XXI веке. Первым был Марк Савар (2006/07 – 74 в 82).