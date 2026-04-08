  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Нэшвилл» впервые в сезоне сыграл на ноль – против «Анахайма» с 2 защитниками в нападении из-за травм форвардов. Аннунен отразил 43 броска «Дакс»
0

«Нэшвилл» впервые в сезоне сыграл на ноль – в 78-м матче в регулярке.

Финский вратарь клуба из Теннесси Юстус Аннунен отразил 43 броска и был признан первой звездой встречи.  

В истории «Предаторс» больше сэйвов при шатауте в матче регулярки делал только Юусе Сарос – 46 в матче с «Эдмонтоном» (4:0) в 2017 году. 

Отметим, что «Анахайм» выставил на игру 8 защитников и 10 нападающих. Игроки обороны Олен Зеллвегер и Иан Мур сыграли в четвертом звене нападения. При этом Мур ранее в этом сезоне уже выходил в атаке. 

Такая ситуация была вызвана, в частности, травмами ряда форвардов «Дакс» – Каттера Готье, Росса Джонстона и Дженсена Харкинса

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЮстус Аннунен
травмы
logoАнахайм
logoДжоэл Кенневилл
logoИан Мур
logoКаттер Готье
logoРосс Джонстон
logoДженсен Харкинс
logoНэшвилл
logoОлен Зеллвегер
logoНХЛ
logoЮусе Сарос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
