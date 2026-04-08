«Нэшвилл» впервые в сезоне сыграл на ноль – против «Анахайма» с 2 защитниками в нападении из-за травм форвардов. Аннунен отразил 43 броска «Дакс»
«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф в Западной конференции, разгромив «Анахайм» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Сухая победа стала для «Предаторс» первой в этом сезоне (в 78-м матче в регулярке).
Финский вратарь клуба из Теннесси Юстус Аннунен отразил 43 броска и был признан первой звездой встречи.
В истории «Предаторс» больше сэйвов при шатауте в матче регулярки делал только Юусе Сарос – 46 в матче с «Эдмонтоном» (4:0) в 2017 году.
Отметим, что «Анахайм» выставил на игру 8 защитников и 10 нападающих. Игроки обороны Олен Зеллвегер и Иан Мур сыграли в четвертом звене нападения. При этом Мур ранее в этом сезоне уже выходил в атаке.
Такая ситуация была вызвана, в частности, травмами ряда форвардов «Дакс» – Каттера Готье, Росса Джонстона и Дженсена Харкинса.