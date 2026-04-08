Никишин сделал ассист в матче с «Бостоном». У него 31 очко в 77 играх в сезоне – 2-й результат в истории «Каролины» и «Хартфорда» для защитников-новичков
Александр Никишин сделал ассист в матче с «Бостоном» – 31-е очко в сезоне.
Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5 ОТ).
На счету 24-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+13».
Никишин вышел на 2-е место в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» по результативности за сезон для защитников-новичков.
Александр превзошел Криса Пронгера (1993/94, 30 баллов в 81 игре, 5+25) и Джейми Макбэйна (2009/10, 30 в 76, 7+23). Рекордом владеет Брэд Шоу (1989/90, 35 в 64, 3+32).
Сегодня Никишин (20:43 – второе время в «Харрикейнс», 3:37 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) ) завершил встречу с полезностью «+2». У него 3 броска в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
заявка на элитного заща. первый сезон впечатляет. в третьей паре и второй бригаде ПП
Пусть Алексу фартанет и он перебьет этот рекорд для новичков своего амплуа, к тому же, он точно этого достоин как никто другой. Таких разносторонних и надежных защитников еще поискать надо, а парняга не просто могет и там, и там - он МОЖЕТ делать это очень красиво и эффективно. Прикидываю, что со временем станет нашим сильнейшим защитником , и даже может так быть впервые за десятилетия у нас появился защитник уровня Валерия Васильева или Касатонова , который может на льду все. Здоровья и удачи нашим. Радует сей факт.
И Василия Первухина!
