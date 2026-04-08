Никишин сделал ассист в матче с «Бостоном». У него 31 очко в 77 играх в сезоне – 2-й результат в истории «Каролины» и «Хартфорда» для защитников-новичков

Александр Никишин сделал ассист в матче с «Бостоном» – 31-е очко в сезоне.

Защитник «Каролины» Александр Никишин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (6:5 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+13».

Никишин вышел на 2-е место в истории «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» по результативности за сезон для защитников-новичков.

Александр превзошел Криса Пронгера (1993/94, 30 баллов в 81 игре, 5+25) и Джейми Макбэйна (2009/10, 30 в 76, 7+23). Рекордом владеет Брэд Шоу (1989/90, 35 в 64, 3+32).

Сегодня Никишин (20:43 – второе время в «Харрикейнс», 3:37 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве) ) завершил встречу с полезностью «+2». У него 3 броска в створ, 1 силовой прием и 1 потеря.