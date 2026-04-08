Гридин против «Далласа»: ассист, 1 бросок и «минус 2» за 18:11. У 20-летнего форварда «Калгари» 18 очков в 33 играх в сезоне при «минус 11»
Матвей Гридин сделал результативную передачу в матче с «Далласом».
Форвард «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:4 ОТ).
На счету 20-летнего форварда 18 (6+12) очков в 33 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 11».
Сегодня Гридин (18:11, 3:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». В его активе также 1 бросок в створ.
Напомним, что в своем первом сезоне на взрослом уровне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 30 (10+20) очков в 37 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Матвейка молодца, его после старта сезона в "Калгари" выпинывали через дверь в АХЛ, а он всем назло обратно чрез форточку влез, и всем рты закрыл.) Спрашивается, не могли немного потерпеть, а не шпынять парня туда- сюда? Глядишь, и Гридин сейчас играл бы уже совершенно по-другому. Но, им ведь надо было, чтобы он сразу был выше на голову местных аналогов, а потому и времени на полную адаптацию поджали. Но да ничего, главное прорвался, а дальше найдет себе достойный вариант. Отрадный факт появления нашего еще одного качественного форварда. Ждем великих свершений в будущем.
