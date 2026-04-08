Гридин против «Далласа»: ассист, 1 бросок и «минус 2» за 18:11. У 20-летнего форварда «Калгари» 18 очков в 33 играх в сезоне при «минус 11»

Матвей Гридин сделал результативную передачу в матче с «Далласом».

Форвард «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом » (3:4 ОТ).

На счету 20-летнего форварда 18 (6+12) очков в 33 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 11».

Сегодня Гридин (18:11, 3:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 2». В его активе также 1 бросок в створ.

Напомним, что в своем первом сезоне на взрослом уровне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 30 (10+20) очков в 37 играх.