Свечков забил «Анахайму» – 4-й гол в сезоне и 1-й за 12 матчей. У него 17 очков в 66 играх

Федор Свечков забил «Анахайму» – 4-й гол в сезоне и 1-й за 12 матчей.

Форвард «Нэшвилла » Федор Свечков установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:0).

На счету 23-летнего россиянина стало 17 (4+13) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4» и 42,3% на точке вбрасывания. Он прервал 11-матчевую безголевую серию.

Сегодня Свечков (10:55, 0:35 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, допустил 2 потери и выиграл 6 из 10 вбрасываний (60%).