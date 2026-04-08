  «Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, разгромив «Анахайм» – 5:0. «Дакс» проиграли 6 матчей подряд, но остаются в топ-3 в своем дивизионе
«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, разгромив «Анахайм» – 5:0. «Дакс» проиграли 6 матчей подряд, но остаются в топ-3 в своем дивизионе

«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф в Западной конференции, разгромив «Анахайм» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

«Предаторс» набрали 84 очка в 78 играх и занимают 2-е место wild card по итогам игрового дня.

Клуб из Теннесси обогнал «Лос-Анджелес» (83 в 77), имеющий игру в запасе. При этом у «Сан-Хосе» (81 в 76) есть две игры в запасе. 

Для «Дакс» поражение стало шестым подряд. При этом команда под руководством Джоэла Кенневилла остается в топ-3 в Тихоокеанском дивизионе с 87 очками в 78 играх и отстает на 1 балл от лидирующих «Эдмонтона» и «Вегаса». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Тараканьи бега или привычные улиточные забеги. Нашвилл первый сухарь за полтора сезона выдал благодаря Большому Джусу.)
Все в перчатках калифорнийских бригад, но в этой лиге не бывает(ситуативно) абсолютно мёртвых команд. Это про оставшиеся игры Кингс.
Нет простых и сложных календарей безотносительно мотивированных или мотивируемых.)
Все разговоры о силе Востока и унылости Запада(Пасифика в частности), и про то как мощное трио Централа изначально по сезону убивало интригу не то что не имеют под собой фактологическую почву, но это всего лишь "здесь и сейчас".)
Ну по игре ЛАКов не видно, что у них есть какие то скрытые под резервы..
ВГН эндТортс на позитивной волне, утки чудят, но может намеренно.)
Нэшвиллу немного тяжелее конечно придется, но он даже бэктубэки вытягивает.)

*И..неожиданно Винни манитобские могут как то да и зацепиться.
Утки наигрались в хоккей в этом сезоне, можно переходить на гольф- тоже игра клюшкой как никак
Наигрались и хватит
Смотрю, никто из здешних комментаторов, оценивая шансы на плей-офф, даже не упоминает Акул. И очень зря, концовка сезона обещает быть жаркой, пусть в играх на вылет нам ничего не светит (особенно с такими-то вратарями), за обретение опыта плей-офф - поборемся)
Ну Сан-Хосе разумеется в самой реальной гонке за вторую путевку.)
У Сан-Хосе вообще в некотором роде самая выигрышная позиция. Акулы ни от кого зависят. Им надо выиграть свои матчи, и тогда никакие усилия конкурентов не помешают им попасть в ПО. Всё в руках Шаркс.
У Панарина календарь немного (или даже не немного) полегче конкурентов - два Кукувера, Эдмонтон дома, потом Крякин и Калгари.
Остальные играют как между собой, так и командами из зоны плей-офф.
Так что один из пары Нешвилл/Анахайм не выйдет, скорее всего... Может быть, очно определят в последнем матче 16 апреля.
Всё, что нужно знать об этом дивизионе, где лидер набрал меньше очков, чем 3(!!!) не попадающие в плей-офф на Востоке команды.
Какое же днище Запад и конкретно Пацифик, топы дивизиона это уровень нынешнего Вашингтона на востоке
