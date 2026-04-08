«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, разгромив «Анахайм» – 5:0. «Дакс» проиграли 6 матчей подряд, но остаются в топ-3 в своем дивизионе

«Нэшвилл » вернулся в зону плей-офф в Западной конференции, разгромив «Анахайм » (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Предаторс» набрали 84 очка в 78 играх и занимают 2-е место wild card по итогам игрового дня.

Клуб из Теннесси обогнал «Лос-Анджелес » (83 в 77), имеющий игру в запасе. При этом у «Сан-Хосе » (81 в 76) есть две игры в запасе.

Для «Дакс» поражение стало шестым подряд. При этом команда под руководством Джоэла Кенневилла остается в топ-3 в Тихоокеанском дивизионе с 87 очками в 78 играх и отстает на 1 балл от лидирующих «Эдмонтона» и «Вегаса».