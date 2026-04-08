«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, разгромив «Анахайм» – 5:0. «Дакс» проиграли 6 матчей подряд, но остаются в топ-3 в своем дивизионе
«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф на Западе, разгромив «Анахайм» (5:0).
«Нэшвилл» вернулся в зону плей-офф в Западной конференции, разгромив «Анахайм» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Предаторс» набрали 84 очка в 78 играх и занимают 2-е место wild card по итогам игрового дня.
Клуб из Теннесси обогнал «Лос-Анджелес» (83 в 77), имеющий игру в запасе. При этом у «Сан-Хосе» (81 в 76) есть две игры в запасе.
Для «Дакс» поражение стало шестым подряд. При этом команда под руководством Джоэла Кенневилла остается в топ-3 в Тихоокеанском дивизионе с 87 очками в 78 играх и отстает на 1 балл от лидирующих «Эдмонтона» и «Вегаса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Все в перчатках калифорнийских бригад, но в этой лиге не бывает(ситуативно) абсолютно мёртвых команд. Это про оставшиеся игры Кингс.
Нет простых и сложных календарей безотносительно мотивированных или мотивируемых.)
Все разговоры о силе Востока и унылости Запада(Пасифика в частности), и про то как мощное трио Централа изначально по сезону убивало интригу не то что не имеют под собой фактологическую почву, но это всего лишь "здесь и сейчас".)
Ну по игре ЛАКов не видно, что у них есть какие то скрытые под резервы..
ВГН эндТортс на позитивной волне, утки чудят, но может намеренно.)
Нэшвиллу немного тяжелее конечно придется, но он даже бэктубэки вытягивает.)
*И..неожиданно Винни манитобские могут как то да и зацепиться.
Остальные играют как между собой, так и командами из зоны плей-офф.
Так что один из пары Нешвилл/Анахайм не выйдет, скорее всего... Может быть, очно определят в последнем матче 16 апреля.
Всё, что нужно знать об этом дивизионе, где лидер набрал меньше очков, чем 3(!!!) не попадающие в плей-офф на Востоке команды.