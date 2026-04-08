«Калгари» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд. При Хаске в роли главного тренера – в 3-м
«Калгари» уступил «Далласу» (3:4 ОТ) и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли по итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
С 73 очками в 77 играх клуб из Альберты занимает 14-е место в Западной конференции.
Невыход в плей-офф стал для «Флэймс» 4-м подряд и 3-м в трех сезонах после назначения Райана Хаски главным тренером.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
По составу наверное худший клуб лиги. Наверное только наличие Хаски держит их над дном.
Похоже на то. Бедолага Баклунд всю свою карьеру отдал этому беспросветному болоту) С другой стороны, в более сильных и успешных клубах, он, возможно, даже и в состав бы не всегда попадал)
Так Баклунд сам не Матс Сундин, как вы вежливо намекнули
похоже пахнет очередным увольнением очередного тренера
