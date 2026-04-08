«Калгари» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд. При Хаске в роли главного тренера – в 3-м

«Калгари» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд.

«Калгари » уступил «Далласу » (3:4 ОТ) и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли по итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ .

С 73 очками в 77 играх клуб из Альберты занимает 14-е место в Западной конференции.

Невыход в плей-офф стал для «Флэймс» 4-м подряд и 3-м в трех сезонах после назначения Райана Хаски главным тренером.