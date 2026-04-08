  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Калгари» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд. При Хаске в роли главного тренера – в 3-м
5

«Калгари» не вышел в плей-офф в 4-м сезоне подряд. При Хаске в роли главного тренера – в 3-м

«Калгари» уступил «Далласу» (3:4 ОТ) и лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли по итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ

С 73 очками в 77 играх клуб из Альберты занимает 14-е место в Западной конференции. 

Невыход в плей-офф стал для «Флэймс» 4-м подряд и 3-м в трех сезонах после назначения Райана Хаски главным тренером. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoРайан Хаска
logoНХЛ
logoКалгари
logoДаллас
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По составу наверное худший клуб лиги. Наверное только наличие Хаски держит их над дном.
Ответ Белый офицер
Похоже на то. Бедолага Баклунд всю свою карьеру отдал этому беспросветному болоту) С другой стороны, в более сильных и успешных клубах, он, возможно, даже и в состав бы не всегда попадал)
Ответ Jose Shark
Так Баклунд сам не Матс Сундин, как вы вежливо намекнули
похоже пахнет очередным увольнением очередного тренера
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
