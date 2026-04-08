Подколзин забил 18-й гол в сезоне в матче с «Ютой». У него 35 очков в 78 играх при «+16»
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:6 ОТ).
На счету 24-летнего россиянина стало 35 (18+17) очков в 78 играх в текущем сезоне при полезности «+16» (третий показатель в «Ойлерс»).
Сегодня Василий (15:43, 1:33 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Подлодкин в этом сезоне хорош))
Лучшая регулярка в НХЛ у Васи
Тубольцева пишет, что Березкин на следующий сезон в Ойлерс, контракт на год.
Бушар решил в этом матче не напрягаться. Что второй гол Юты, что 4-й, полная апатия к происходящему. Удивительный защитник конечно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем