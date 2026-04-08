Подколзин забил 18-й гол в сезоне в матче с «Ютой». У него 35 очков в 78 играх при «+16»

Василий Подколзин забил 18-й гол в сезоне в матче с «Ютой».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:6 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина стало 35 (18+17) очков в 78 играх в текущем сезоне при полезности «+16» (третий показатель в «Ойлерс»).

Сегодня Василий (15:43, 1:33 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и выиграл 2 из 3 вбрасываний (67%).