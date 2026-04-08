  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
51

Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 128 очков против 127, Маккиннон (123) идет 3-м. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 4 игры в регулярке, у «Колорадо» – 5

Коннор Макдэвид обошел Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу после сольного прохода и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:6 ОТ). 

На счету 29-летнего канадца стало 128 (44+84) очков в 78 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав форварда «Тампы» Никиту Кучерова

У трехкратного обладателя «Арт Росс Трофи» 127 (43+84) баллов в 72 играх. Сегодня он сделал результативную передачу в матче с «Оттавой» (2:6). 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 123 (51+72) балла в 77 играх. У него сегодня ассист в игре с «Сент-Луисом» (3:1). 

До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 4 матча, «Эвеланш» – 5. 

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоннор Макдэвид
рейтинги
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoЮта
logoНХЛ
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не повезло Кучерову. Сам заболел на 2 игры,плюс партнёры выбыли.
Ответ Haizenberg
да ладно, МакДи тоже не особо набирает, да Мак второй по очку тянет.
Ответ Haizenberg
Бедняга, как он с этими Гюнцелями и прочими играет. Поиграл бы с Савои и Подколзиным весь сезон, очков 170 бы набрал))
Никита тяжеловато выглядит. Два дня отдыха и игра с Монреалем будут определяющими, наверное.
Ответ Кино Музыка
Так это тебе на в полном составе играть, Хольмберга нет, Сирелли нет, Хагела нет, Василевский как запасной вратарь. Сразу немного другая игра
Ответ Кино Музыка
Определяющей да, смотря а какой форме и состоянии подойдет Куч после 2-х дней отдыха к матчу с Монреалем, а вот решающей игрой для Куча будет последний матч с Рейнджерс, и матчи Эдмонтона и Колорадо против Ванкувера и Сиэтла соответственно, но и то при условии, если тренеры команд дадут, или нет кому то из трех лидеров своих команд отдохнуть перед пловом
Макдэвид без слов , он на другой планете играет , такие индивидуальные перфомансы на постоянной основе выдавал, за мою жизнь , кроме него , только Буре . Два самых индивидуально сильных игрока которых я видел . А Никиту что то здоровье подводит слишком часто … иначе вопрос с артом, объективно, уже был бы закрыт
Ответ Vladimir2017
Марио бы поспорил🤭✌️😬
Ответ Vladimir2017
Перформансы Волшебника вас не так удивляли, как Макдэвида?
В последних сезонах есть тенденция, что обладатель Арт Росса рано вылетает из Кубка, а другой играет в финале, это применимо и к Кучу и к Маку, ток может ну его нафиг)
Ответ Einfach Safari
Комментарий скрыт
Ответ JuVero
Пропускать сезонами и оставаться на вершине дано только великим. Куч, Супер Марио, Драйден
Кучеров, остановился в последних 5 играх
Ответ Иван Джексон_1116995662
Что значит остановился? Всё относительно. 6 очков за этот период. Понятно, это не 2-4 очка за матч. Но тут у всей тройки сейчас одинаковый темп. У Маккиннона те же 6, у Макдэвида 7.
Наш или не наш, пусть победит сильнейший!))
Тем временем МакДэвид вошёл в топ-50 all-time по очкам!
Ответ Oleg_1117129418
Сравнялся с Бобби Кларком, делят 50-51.
классные игроки, крутая интрига
такое мы любим
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
