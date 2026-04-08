Макдэвид обошел Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 128 очков против 127, Маккиннон (123) идет 3-м. У «Эдмонтона» и «Тампы» осталось по 4 игры в регулярке, у «Колорадо» – 5
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу после сольного прохода и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:6 ОТ).
На счету 29-летнего канадца стало 128 (44+84) очков в 78 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, обогнав форварда «Тампы» Никиту Кучерова.
У трехкратного обладателя «Арт Росс Трофи» 127 (43+84) баллов в 72 играх. Сегодня он сделал результативную передачу в матче с «Оттавой» (2:6).
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 123 (51+72) балла в 77 играх. У него сегодня ассист в игре с «Сент-Луисом» (3:1).
До конца регулярки «Ойлерс» и «Лайтнинг» осталось провести по 4 матча, «Эвеланш» – 5.
Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр.
