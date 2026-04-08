Тарасенко забил 23-й гол в сезоне в матче с «Сиэтлом». У него 45 очков в 71 игре
Владимир Тарасенко забил 23-й гол в сезоне в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:2).
34-летний россиянин забил во втором матче подряд. На его счету стало 45 (23+22) очков в 71 игре в текущем сезоне при полезности «минус 8».
Сегодня Тарасенко (11:40 – минимальное время в «Уайлд», 0:25 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
В первом периоде также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
хорошо прям во второй половине сезона Володя !
надо уже хотя бы 50 очков выбивать.
Хорош! Но с полезностью нужно что-то делать(
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем