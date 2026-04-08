«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф во 2-й раз за 3 года. В сезоне-2022/23 клуб обновил свои рекорды по победам и очкам в регулярке

«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф во 2-й раз за 3 года.

«Нью-Джерси » лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Филадельфии» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Девилс» набрали 83 очка в 78 играх и занимают 13-е место в Восточной конференции. Недавно клуб уволил генерального менеджера Тома Фицджералда.

Пропуск плей-офф стал для команды вторым за три последних сезона. При этом в регулярке-2022/23 «Нью-Джерси» обновил клубные рекорды по победам (52) и набранным очкам (112).

Отметим, что этот сезон стал вторым для Шелдона Кифа в роли главного тренера «дьяволов». В прошлом году клуб вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Каролине».