  • «Нью-Джерси» не вышел в плей-офф во 2-й раз за 3 года. В сезоне-2022/23 клуб обновил свои рекорды по победам и очкам в регулярке
«Нью-Джерси» не вышел в плей-офф во 2-й раз за 3 года. В сезоне-2022/23 клуб обновил свои рекорды по победам и очкам в регулярке

«Нью-Джерси» лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Филадельфии» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ

«Девилс» набрали 83 очка в 78 играх и занимают 13-е место в Восточной конференции. Недавно клуб уволил генерального менеджера Тома Фицджералда. 

Пропуск плей-офф стал для команды вторым за три последних сезона. При этом в регулярке-2022/23 «Нью-Джерси» обновил клубные рекорды по победам (52) и набранным очкам (112).

Отметим, что этот сезон стал вторым для Шелдона Кифа в роли главного тренера «дьяволов». В прошлом году клуб вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Каролине». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Просто позорище. Пожалуй самый сильный ростер из невыходящих в плейофф, да ещё и так глубоко. Один из лучших вратарей лиги Маркстрем - нуль. Оборона - нуль. Хэмилтон на коротком старте. Немец не развивается. Про нападение вообще молчу. Этого додика со всем своим штабом надо убирать как можно быстрее. Ладно, когда состав не тянет, но это откровенное вредительство, когда такая россыпь талантов так играет...
Ответ Алексaндр Молодкин
Брылина можно оставить.
Ответ Алексaндр Молодкин
А тут Заварухины как раз освободились
А не фиг было продавать душу Кифу
Кифирчик прострочился. Удивительно как он после Торонто вообще нашел работу в НХЛ
