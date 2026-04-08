«Каролина» обеспечила себе 1-е место в Столичном дивизионе. «Кейнс» сыграют с командой из зоны wild card в первом раунде Кубка Стэнли
«Каролина» обеспечила себе 1-е место в Столичном дивизионе.
«Каролина» обеспечила себе первое место в Столичном дивизионе после победы над «Бостоном» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Рода Бринд’Амора набрала 106 очков в 78 играх и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя – «Питтсбурга» (96 в 78).
Таким образом, в первом раунде плей-офф «Харрикейнс» сыграют с командой из зоны wild card.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
