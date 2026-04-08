Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой» (3 броска и «минус 1» за 19:41). Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:6).
На счету 32-летнего россиянина стало 127 (43+84) очков в 72 играх при полезности «+44».
Он завершил игровой день на втором месте в гонке бомбардиров лиги – с отставанием от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» на 1 балл.
Сегодня Кучеров (19:41, 2:54 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он трижды бросил в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Куч намного результативнее всех наших в соответствующих возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него не нарушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Впереди только Гретцки - 130 очков.
Будет новый рекорд!