  • Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой» (3 броска и «минус 1» за 19:41). Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
28

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:6). 

На счету 32-летнего россиянина стало 127 (43+84) очков в 72 играх при полезности «+44».

Он завершил игровой день на втором месте в гонке бомбардиров лиги – с отставанием от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» на 1 балл.

Сегодня Кучеров (19:41, 2:54 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он трижды бросил в створ и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Сейчас у Тампы есть более серьезные проблемы чем борьба Куча за Арт, много игроков основного состава в лазарете, и в данный момент мысли у Куча и Купера скорее всего заняты тем, кому вообще играть в плей-офф
DENIS DENWER
Не удивлюсь если два крайних матча или даже один матч дядя Купер даст отдых Кучерову
Алексей Райский_1117028829
Я вполне не исключаю и такого варианта развития событий, тоже самое могут сделать и тренеры Эдмонтона и Колорадо в отношении Макдэвида и Маккиннона соответственно, но мы можем только предполагать, как будет на самом деле, посмотрим, решение в любом случае за ними
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам по отдельным годам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает только Эспозито (402 очка). Кучеров в 30,31,32г: 144+121+127 (пока, у Гретцки в 32г было 130)=392 очков.
Куч намного результативнее всех наших в соответствующих возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него не нарушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Кагов
Аххахахахаха еще раз 50 скинь в разные паблики.
Алексей Райский_1117028829
Комментарий удален модератором
Сдал Никита на финише. Невозможно в каждом матче по три очка набирать.
Tungus85
Не то что сдал, а пол состава основных игроков в лазарете это влияет на все звенья, и Василевский сегодня отсутствовал
Tungus85
Относительно себя да, ну в последнее время не только Куч просел в этом плане, МакДи с Маком особой результативностью тоже не блещут, статистика примерно одинаковая, и выделить кого-то из них особо и не кого
Кучеров в 32летнем сезоне догнал Эспозито - 127 очков.
Впереди только Гретцки - 130 очков.
Будет новый рекорд!
Топ-10 результатов за сезон по очкам среди Россиян: 1. Кучеров - 144; 2. Кучеров - 128; 3. Могильный - 127 (76 голов); 4. Кучеров - 127 (43 гола) - этот сезон; 5. Кучеров - 121; 6. Федоров - 120 (56 голов); 7. Панарин - 120 (49 голов); 8. Малкин - 113 (35 голов); 9. Кучеров - 113 (30 голов); 10. Овечкин - 112.
Причём в онлайне он некоторое время был первым, за счёт более раннего начала матча.
