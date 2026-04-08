Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой» (3 броска и «минус 1» за 19:41). Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров набрал 127-е очко в сезоне, сделав ассист в матче с «Оттавой».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:6).

На счету 32-летнего россиянина стало 127 (43+84) очков в 72 играх при полезности «+44».

Он завершил игровой день на втором месте в гонке бомбардиров лиги – с отставанием от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» на 1 балл.

Сегодня Кучеров (19:41, 2:54 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он трижды бросил в створ и допустил 1 потерю.