  • «Даллас» и «Миннесота» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ. Команды занимают 2-е и 3-е место по очкам на Западе
25

«Даллас» и «Миннесота» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ.

В плей-офф НХЛ-2026 определилась первая пара первого раунда – «Даллас» сыграет с «Миннесотой». 

Это стало известно после того, как «Колорадо» (112 очков в 77 играх) обеспечил себе первое место в Западной конференции и Центральном дивизионе.

Таким образом, «Даллас» (104 в 78, 2-е место по очкам на Западе) и «Миннесота» (102 в 78, 3-е место по очкам на Западе), которые также гарантированно останутся в топ-3 дивизиона, сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли.

Команда, занявшая второе место в дивизионе по итогам регулярки, получит преимущество своего льда. 

Ранее команды встречались в плей-офф дважды – и тоже в первом раунде (2016, 2023). Обе серии выиграл «Даллас» со счетом 4-2. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В 1/8 свели 4 и 3 команды лиги. Только слепой не видит что нужно менять формат!
Ответ Евгений Сергеев
Пока менять не станут, а то МакД может с кубком попрощаться, а это не допустимо с точки зрения НХЛ
Ответ D1MoNchik
где можно почитать об этой точке зрения? кто ее озвучивал?
Дурацкий формат.
Ответ гермес 1989
у тебя вот забыли спросить мнение)
Ответ Evil Ronin
Сколько людей столько мнений
Тоже новость) Мы на спортсе об этом еще в ноябре знали..
Это полгода назад было ясно))
Для Лавины конечно хорошо, но в 1 раунде стравить команды, любая из которых просто растопчет фаворитов с Востока, это дичь. Вертайте 1-8 в зад.
Формат ужасный. Минни уже после первого круга отправляется отдыхать
Ответ Дмитрий Генлих
Вполне возможно что и наоборот.
Ответ Дмитрий Генлих
А с чего такие выводы? Между командами два очка разница, тут 50 на 50 шансы у обоих.
Бред конечно. Для чего протаскивать дальше «лузеров» регулярки, не понятно
Не должны 2-я и 3-я команда Запада встречаться в первом раунде. Полная шляпа.
Ответ Melnikov1968
а потом победитель 1/8 с 2/3 парой!! Вообще шикарно))
У Далласа полно народа в лазарете.
Миня вполне может зарешать в серии.
Ответ langenbrunner2707
Не переживайте, почти весь этот народ оживет под ПО, не первый и не последний раз так происходит в НХЛ. Главная проблема НХЛ - это система плей-офф Даллас и Миннесота - расколошматили бы команды с 6-7 места, а по итогу будут друг с другом бодаться, а потом им надо будет выйти на Колорадо.
Ответ Виталий [Matiss] Деркачев
Система в НХЛ давно изжила себя. Во-первых, как минимум надо ввести сетку 1-8, 2-7, минуя дивизионы - это 101001001010010%
Во-вторых, лучше сделать сквозную сетку по конференциям и опять же 1-16 и так далее. Плевать на эти перелеты. Это все бред полный.
Так хоть мотивация появится играть в регулярке и увидим финальные игры в конце, а не в начале....
Третье. Система очков. 3-2-1. В этом сезоне ГМ, видимо, активно созваниваются. Полно игр, где ОТ и потом забивают на первых минутах. Должна быть мотивация закончить матч в основное время!!!
3 в основное, 2 в ОТ или буллиты и 1 очко проигравшему , если попал в ОТ или буллиты. или 2-0. Никаких очков проигравшему. Это читерство надо заканчивать.

Три вещи, которые поменяют восприятие игры и выведут на новый уровень.
Это позор смотреть Эдмонтон-ЛА каждый сезон. Или Даллас- Колорадо)

Миннесота идет в этом году ва-банк. Даллас уже сколько раз доходил в ПО далеко, но все без чашки. Слишком много поставлено будет на карту в 1 раунде. Это не справедливо. Игроки будут мертвые просто после 1 -раунда...
