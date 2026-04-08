«Даллас» и «Миннесота» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ. Команды занимают 2-е и 3-е место по очкам на Западе
«Даллас» и «Миннесота» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ.
В плей-офф НХЛ-2026 определилась первая пара первого раунда – «Даллас» сыграет с «Миннесотой».
Это стало известно после того, как «Колорадо» (112 очков в 77 играх) обеспечил себе первое место в Западной конференции и Центральном дивизионе.
Таким образом, «Даллас» (104 в 78, 2-е место по очкам на Западе) и «Миннесота» (102 в 78, 3-е место по очкам на Западе), которые также гарантированно останутся в топ-3 дивизиона, сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли.
Команда, занявшая второе место в дивизионе по итогам регулярки, получит преимущество своего льда.
Ранее команды встречались в плей-офф дважды – и тоже в первом раунде (2016, 2023). Обе серии выиграл «Даллас» со счетом 4-2.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Миня вполне может зарешать в серии.
Во-вторых, лучше сделать сквозную сетку по конференциям и опять же 1-16 и так далее. Плевать на эти перелеты. Это все бред полный.
Так хоть мотивация появится играть в регулярке и увидим финальные игры в конце, а не в начале....
Третье. Система очков. 3-2-1. В этом сезоне ГМ, видимо, активно созваниваются. Полно игр, где ОТ и потом забивают на первых минутах. Должна быть мотивация закончить матч в основное время!!!
3 в основное, 2 в ОТ или буллиты и 1 очко проигравшему , если попал в ОТ или буллиты. или 2-0. Никаких очков проигравшему. Это читерство надо заканчивать.
Три вещи, которые поменяют восприятие игры и выведут на новый уровень.
Это позор смотреть Эдмонтон-ЛА каждый сезон. Или Даллас- Колорадо)
Миннесота идет в этом году ва-банк. Даллас уже сколько раз доходил в ПО далеко, но все без чашки. Слишком много поставлено будет на карту в 1 раунде. Это не справедливо. Игроки будут мертвые просто после 1 -раунда...