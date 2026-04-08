«Даллас» и «Миннесота» встретятся в первом раунде плей-офф НХЛ. Команды занимают 2-е и 3-е место по очкам на Западе

«Даллас» и «Миннесота» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ.

В плей-офф НХЛ -2026 определилась первая пара первого раунда – «Даллас» сыграет с «Миннесотой».

Это стало известно после того, как «Колорадо» (112 очков в 77 играх) обеспечил себе первое место в Западной конференции и Центральном дивизионе.

Таким образом, «Даллас» (104 в 78, 2-е место по очкам на Западе) и «Миннесота » (102 в 78, 3-е место по очкам на Западе), которые также гарантированно останутся в топ-3 дивизиона, сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли.

Команда, занявшая второе место в дивизионе по итогам регулярки, получит преимущество своего льда.

Ранее команды встречались в плей-офф дважды – и тоже в первом раунде (2016, 2023). Обе серии выиграл «Даллас » со счетом 4-2.