«Колорадо» обеспечил себе 1-е место на Западе. «Эвс» сыграют со 2-й командой из зоны wild card в первом раунде Кубка Стэнли
«Колорадо» обеспечил себе 1-е место в Западной конференции НХЛ.
«Колорадо» обеспечил себе 1-е место в Западной конференции НХЛ после победы над «Сент-Луисом» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Клуб из Денвера набрал 112 очков в 77 играх и стал недосягаемым для ближайшего преследователя – «Далласа» (104 в 78).
В первом раунде плей-офф команда под руководством Джареда Беднара сыграет с командой со второй позиции wid card.
Отметим, что клубный рекорд «Эвеланш» по очкам в регулярке (119 в 82 играх) был установлен в чемпионском сезоне-2021/22.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
Понимаю, что всё меняется каждый день, но кто сейчас на втором месте в зоне дикой карты?
Понимаю, что всё меняется каждый день, но кто сейчас на втором месте в зоне дикой карты?
Если "Нэшвилл" обыграет "Анахайм" (сейчас 3:0 после двух), то залезет на него по итогам дня, обогнав ЛА.
Если "Нэшвилл" обыграет "Анахайм" (сейчас 3:0 после двух), то залезет на него по итогам дня, обогнав ЛА.
Спасибо!!!
Зи эвз!
В 2022 было 119 очков в регулярке.
В 2022 было 119 очков в регулярке.
Да, спасибо, проглядел.
Да, спасибо, проглядел.
Я бы ещё посмотрел с 95 по 2005, там вроде бы есть 120 очковый сезон где-то. Сейчас просто нет возможности в поисковик зайти.
Ага, а во втором раунде с 2/3 командой конференции. Глупая сетка
