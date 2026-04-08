«Колорадо» обеспечил себе 1-е место на Западе. «Эвс» сыграют со 2-й командой из зоны wild card в первом раунде Кубка Стэнли

«Колорадо» обеспечил себе 1-е место в Западной конференции НХЛ.

«Колорадо » обеспечил себе 1-е место в Западной конференции НХЛ после победы над «Сент-Луисом » (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Клуб из Денвера набрал 112 очков в 77 играх и стал недосягаемым для ближайшего преследователя – «Далласа » (104 в 78).

В первом раунде плей-офф команда под руководством Джареда Беднара сыграет с командой со второй позиции wid card.

Отметим, что клубный рекорд «Эвеланш» по очкам в регулярке (119 в 82 играх) был установлен в чемпионском сезоне-2021/22.