  • Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», забив 2-й гол из-под ноги в меньшинстве. У него 17+30 в 67 играх в сезоне
Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:1) и был признан первой звездой. 

Свой второй гол 31-летний россиянин забил в меньшинстве, выполнив бросок из-под ноги. 

На его счету стало 47 (17+30) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+8». 

Сегодня Ничушкин (15:45, 1:54 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 2 из 6 бросков в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вэл красавец! и не скажешь что когда то он не мог забить 100 матчей подряд, и как же хорошо, что Колорадо поверил в него и дал ему возможность играть, обрести уверенность и себя! и ещё очень веселят комментарии бывших игроков типа воробьева, которые говорят что когда они играли за такие голы бы голову отрубили на льду, клоуны вобщем, а гол классный, Кузнецов Максим такой же забил Авто
Ответ Влад Мал_1116357531
вэлл, вэлл, вэлл...
good well))
Первый гол в меньшинстве у Эвс в сезоне должно быть!
Пропущенных в большинстве 13 что-ли 🤣

Хороший матч провели !
Тот случай, когда по-другому никак нельзя было бросить))
Это было красиво! Тянет на лучший гол месяца!
Мог и третий но не переиграл кипера
