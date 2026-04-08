Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», забив 2-й гол из-под ноги в меньшинстве. У него 17+30 в 67 играх в сезоне
Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (3:1) и был признан первой звездой.
Свой второй гол 31-летний россиянин забил в меньшинстве, выполнив бросок из-под ноги.
На его счету стало 47 (17+30) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Сегодня Ничушкин (15:45, 1:54 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 2 из 6 бросков в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Пропущенных в большинстве 13 что-ли 🤣
Хороший матч провели !