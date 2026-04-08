Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом», забив 2-й гол из-под ноги в меньшинстве. У него 17+30 в 67 играх в сезоне

Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (3:1) и был признан первой звездой.

Свой второй гол 31-летний россиянин забил в меньшинстве, выполнив бросок из-под ноги.

На его счету стало 47 (17+30) очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Ничушкин (15:45, 1:54 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 2 из 6 бросков в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.