  • Задоров сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У защитника «Бостона» 2+20 в сезоне – личный рекорд по ассистам и повторение рекорда по очкам
Задоров побил личный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ.

Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ).

Россиянин набрал 22-е (2+20) очко в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в чемпионате-2021/22 в составе «Калгари» и повторенный в прошлом сезоне.

Также Задоров побил личный рекорд по ассистам (20) за сезон, превзойдя свое достижение в чемпионатах-2021/22 и 2024/25.

Всего в текущем сезоне защитник провел 78 матчей.

Сегодня за 18:41 (0:15 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве) у Задорова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Паста - 70 передач за сезон, личный рекорд и второй игрок в Бостоне в 21 веке с таким результатом. Не забивает однако уже 7 игр..
Бостон возвращается домой с 4мя подряд поражениями.. Будем отдыхать и наблюдать за соперниками) Хорошо хоть Детройт выручает.. Пока..
Ответ Коршунов-73
В playoff железно попадут. Но там Тампа, очно с которой Бостон играет не очень, выиграв всего лишь 3 игры из последних 10-ти.
Ответ DEN1S
Не люблю заранее делить шкуру неубитого медведя) Но вообще хотелось бы попасть на Баффало.. Ну или Монреаль - это всегда грандиозно..
Макэвой - 60 очко в сезоне, личный рекорд. Гики проснулся наконец, хет- трик сегодня организованный Пастрняком, зато провалил игру Свэйман и никак не проснется Э. Линдхольм..
Ответ Коршунов-73
Хуснутдинов тоже раз выстрелил и его тут чуть ли не суперзвездой называют, сдулся ваш Марат..
Ответ Владимир Жамьянов
Маратик провел сезон лучше ожиданий однозначно, без особых взлетов и падений, никто его звездой не считает но и сдулся не про него. Интересно бы посмотреть, что покажет в ПО, как там с характером и духом) Ну а если с выгодой обменяют тоже особо не расстроюсь..
и чуть не сломал Джарви. Понятно что не специально, но сколько уже таких "не специально" было у него?
Ответ kornaushenko2000
Так вы сначала определитесь, это было не специально или "не специально"? Если не специально, то какие вопросы? Тут не фигурное катание всё-таки.
