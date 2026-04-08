Задоров сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У защитника «Бостона» 2+20 в сезоне – личный рекорд по ассистам и повторение рекорда по очкам
Задоров побил личный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ.
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ).
Россиянин набрал 22-е (2+20) очко в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в чемпионате-2021/22 в составе «Калгари» и повторенный в прошлом сезоне.
Также Задоров побил личный рекорд по ассистам (20) за сезон, превзойдя свое достижение в чемпионатах-2021/22 и 2024/25.
Всего в текущем сезоне защитник провел 78 матчей.
Сегодня за 18:41 (0:15 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве) у Задорова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Паста - 70 передач за сезон, личный рекорд и второй игрок в Бостоне в 21 веке с таким результатом. Не забивает однако уже 7 игр..
Бостон возвращается домой с 4мя подряд поражениями.. Будем отдыхать и наблюдать за соперниками) Хорошо хоть Детройт выручает.. Пока..
Бостон возвращается домой с 4мя подряд поражениями.. Будем отдыхать и наблюдать за соперниками) Хорошо хоть Детройт выручает.. Пока..
В playoff железно попадут. Но там Тампа, очно с которой Бостон играет не очень, выиграв всего лишь 3 игры из последних 10-ти.
В playoff железно попадут. Но там Тампа, очно с которой Бостон играет не очень, выиграв всего лишь 3 игры из последних 10-ти.
Не люблю заранее делить шкуру неубитого медведя) Но вообще хотелось бы попасть на Баффало.. Ну или Монреаль - это всегда грандиозно..
Макэвой - 60 очко в сезоне, личный рекорд. Гики проснулся наконец, хет- трик сегодня организованный Пастрняком, зато провалил игру Свэйман и никак не проснется Э. Линдхольм..
Макэвой - 60 очко в сезоне, личный рекорд. Гики проснулся наконец, хет- трик сегодня организованный Пастрняком, зато провалил игру Свэйман и никак не проснется Э. Линдхольм..
Хуснутдинов тоже раз выстрелил и его тут чуть ли не суперзвездой называют, сдулся ваш Марат..
Хуснутдинов тоже раз выстрелил и его тут чуть ли не суперзвездой называют, сдулся ваш Марат..
Маратик провел сезон лучше ожиданий однозначно, без особых взлетов и падений, никто его звездой не считает но и сдулся не про него. Интересно бы посмотреть, что покажет в ПО, как там с характером и духом) Ну а если с выгодой обменяют тоже особо не расстроюсь..
и чуть не сломал Джарви. Понятно что не специально, но сколько уже таких "не специально" было у него?
и чуть не сломал Джарви. Понятно что не специально, но сколько уже таких "не специально" было у него?
Так вы сначала определитесь, это было не специально или "не специально"? Если не специально, то какие вопросы? Тут не фигурное катание всё-таки.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем