Задоров сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У защитника «Бостона» 2+20 в сезоне – личный рекорд по ассистам и повторение рекорда по очкам

Задоров побил личный рекорд по ассистам за сезон в НХЛ.

Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал две голевые передачи в матче НХЛ с «Каролиной» (5:6 ОТ).

Россиянин набрал 22-е (2+20) очко в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в чемпионате-2021/22 в составе «Калгари» и повторенный в прошлом сезоне.

Также Задоров побил личный рекорд по ассистам (20) за сезон, превзойдя свое достижение в чемпионатах-2021/22 и 2024/25.

Всего в текущем сезоне защитник провел 78 матчей.

Сегодня за 18:41 (0:15 – в большинстве, 1:54 – в меньшинстве) у Задорова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «0».