Демидов забил «Флориде», став 2-й звездой матча. У него 18+43 в 78 играх

Демидов забил «Флориде», став 2-й звездой матча.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов реализовал большинство в матче с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 61-е (18+43) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.

Сегодня за 20:19 – лучший показатель среди форвардов «Канадиенс» (4:54 – в большинстве) – у Демидова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».