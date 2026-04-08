Демидов забил «Флориде», став 2-й звездой матча. У него 18+43 в 78 играх
Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал большинство в матче с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.
Россиянин набрал 61-е (18+43) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.
Сегодня за 20:19 – лучший показатель среди форвардов «Канадиенс» (4:54 – в большинстве) – у Демидова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Вообще молодое ядро + Сузуки Хабс очень радует в целом. Как и вообще молодые команды - Баффало, Анахайм, Юта, Монреаль и чуть за рамками но тоже прибавил Сан Хосе. Смена поколений.