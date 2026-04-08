Видео
7

Демидов забил «Флориде», став 2-й звездой матча. У него 18+43 в 78 играх

Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал большинство в матче с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал 61-е (18+43) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.

Сегодня за 20:19 – лучший показатель среди форвардов «Канадиенс» (4:54 – в большинстве) – у Демидова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoИван Демидов
logoФлорида
logoНХЛ
logoМонреаль
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень достойный сезон Ивана. При чем на финише сезоне добавил и в понимании игры, в силовом противоборстве и вообще почти во всем.
Вообще молодое ядро + Сузуки Хабс очень радует в целом. Как и вообще молодые команды - Баффало, Анахайм, Юта, Монреаль и чуть за рамками но тоже прибавил Сан Хосе. Смена поколений.
Задачу по выходу в плов решили и Ивану стали давать гораздо больше игрового времени
Как он прибавил на финише сезона. Молодец.
Вантай еры справа в па это конечно хорошо... Но магии стало меньше....
Время Монреаля придёт потом, через года 3 выиграют Кубок.
стабильно по очечку набирает, хороший сезон
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
