Свечников набрал 1+1 с победным ассистом в матче с «Бостоном». У него 30 голов в сезоне – повторение личного рекорда

Свечников повторил личный рекорд по голам (30) за сезон в НХЛ.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном » (6:5 ОТ), продлив результативную серию (5+3) до 6 игр.

На 62-й минуте россиянин ассистировал Джейккобу Слэвину, забившему победный гол.

Всего в 78 матчах сезона на счету Свечникова 69 баллов, в том числе 30 голов – повторение личного рекорда, установленного в чемпионате-2021/22.

Сегодня за 15:17 (3:17 – в большинстве) у нападающего 5 бросков в створ ворот, 6 силовых приемов, полезность – «0».