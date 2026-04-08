Свечников набрал 1+1 с победным ассистом в матче с «Бостоном». У него 30 голов в сезоне – повторение личного рекорда
Свечников повторил личный рекорд по голам (30) за сезон в НХЛ.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:5 ОТ), продлив результативную серию (5+3) до 6 игр.
На 62-й минуте россиянин ассистировал Джейккобу Слэвину, забившему победный гол.
Всего в 78 матчах сезона на счету Свечникова 69 баллов, в том числе 30 голов – повторение личного рекорда, установленного в чемпионате-2021/22.
Сегодня за 15:17 (3:17 – в большинстве) у нападающего 5 бросков в створ ворот, 6 силовых приемов, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Угу, там весь спорц уже в КХЛ отправлял
Молодец,пора уже Ахо подвинуть на вторую роль и стать лидером Каролины.
Там ещё Джарвис с 32+34 за 70 матчей.
В начале сезона такое представлялось с огромным трудом.
Причём в том сезоне тоже было 30+39 за 78 матчей, но +/- было 20
Лидер Каролины, лидера Лиги. Свечников молодец, прекрасную карьеру проводит
