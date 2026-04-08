Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 3-й звездой. У него 17+28 в 77 играх

Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 3-й звездой.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси » (5:1) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 45-е (17+28) очко в сезоне, всего он провел 77 игр.

Сегодня за 13:46 (1:47 – в большинстве) у Мичкова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».