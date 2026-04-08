Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 3-й звездой. У него 17+28 в 77 играх

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче с «Нью-Джерси» (5:1) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 45-е (17+28) очко в сезоне, всего он провел 77 игр.

Сегодня за 13:46 (1:47 – в большинстве) у Мичкова ни одного броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
7 комментариев
Надо просить обмен летом
Ответ Alex I
Солидарен, не просто просить, а требовать обмена из этого закоснелого сообщества недоконсерваторов от хоккея. В Филе изначально нехрен делать всем россиянам.
Ответ Buturlin
Абсолютно согласен !! Команда не может раскрывать таланты , а только их хоронить
Мич не идеален в плане дисциплины, но выводы думаю уже сделал
Мич просто копил Ману для важных игр концовки, русский некстван хочет в По
45 в 77, некстван!
Просто в соло вытаскивает в плей-офф лётчиков. Феномен конечно. Жаль что мир сошел с ума и вот так по беспределу отменяет лучшего игрока поколение только потому что он русский
Ответ Белый офицер
Смешно
