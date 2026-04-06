Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 3 броска, 2 хита за 17:26 против «Рейнджерс»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс» (1:8).

Безголевая серия россиянина продлилась до 3 игр.

В 78 матчах сезона на его счету 61 (31+30) очко.

Сегодня за 17:26 (5:52 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
91 комментарий
Зато Рэйнждерс гостеприимно водрузили номер Овечкина над ареной!
Ответ SuperDubina
Комментарий скрыт
Ответ Bansly
Комментарий скрыт
В следующей игре две забьет
Вашики проигрывают всем кто не попадает в ПО и не просто проигрывают, а разгромно!
Ответ Сергеич 56
И выигрывают у тех, кто попадает))
Кстати можно сколько угодно хейтить Зибанежада. Но Мика идёт в графике очко за игру, даже несмотря на очень непонятную игру команды в этом сезоне
Ответ Unnamed80
Ну в НХЛ никогда не было чтобы команды без голов играли, все таки с точки зрения командного баланса самая продвинутая лиги. Тут хоть как, но 1 звено будет свои очки штамповать, а Мика классный хоккеист, как ни крути
Ответ Unnamed80
Так можно и не хейтить. Тоже норм вариант.
При таком разгроме -1 ещё норм показатель. Похоже теперь всё, конечно теоретически шанс на плей-офф ещё есть, но практически его уже нет. В целом для Сани норм сезон, лучший бомбардир и снайпер команды и это в 40лет, свои 30+ забил. Единственный минус непопадание в плей-офф. Ещё нужно продлить контракт на 1сезон, чтобы побить второстепенный рекорд сезон+плей-офф и можно завершать карьеру в последним матче против Питсбурга.
Ответ Серж Кэпиталс
Система подсчёта плюс минус абсолютно относительно и мало о чем говорит
Ответ Серж Кэпиталс
Любой хоккеист вам это подтвердит
Это вот все в комментах так уныло по кругу ходит, можно заранее все комменты предсказать, "Пора в Динамо", "тянет команду на дно", "вся команда на него играет". Реальность состоит в том, что показатели уже не праймовые даже близко, просто ок нападающий из первой полусотни игроков лиги. Для человека, привыкшего выбивать 50 в сезон и приучившего к тому же публику, это тяжелый спад. Но объективно, без скидок на возраст, но и без скидок на ожидания, лучший снайпер команды, да и в более успешных коллективах человеку, бьющему 30+ за сезон, никто не покажет на дверь. Это просто шизофазия уже, если выгонять всех, кто 30 за сезон забивает, в лиге по 1-2 нападающих на команду останется. Про "вся команда работает на..." это вообще за гранью добра, зла и разума: человек 17-20 минут играет, что происходит остальные 2/3 времени?

Другой вопрос, что если у команды главная надежда и главный вопрос - это в каком состоянии единственная звезда, а звезде 40, это уже значит, что фундаментально сломано многое в самой команде. Убрать Овечкина, и кто будет главным забойщиком? Макмайкл? Все обкричались, что Гретцки работал на команду, но убрали Гретцки из Эдмонтона, и его товарищи брали кубок сами, в том числе высаживая самого Гретцки. Что возьмет "Вашингтон" без Овечкина? "Шаркс Трофи" за серию поражений? Обидно, да.
Ответ Евгений Норин
Команда вполне уровня плей-офф, просто травмы по ходу сезона плюс Строум совсем слабый сезон проводит на фоне себя прошлогоднего.
Флорида, дважды подряд бравшая Кубок, вообще в подвале таблицы обитает примерно по тем же причинам, но хайпа вокруг этого меньше
Ответ Евгений Норин
В принципе по делу.
Но есть ремарка в плане подсчёта времени.
В каждом матче у команды(любой) бывают удаления.и того остаётся меньше времени , чем 2/3 матча.
Например в матче с копами этих удалений было 4.2 менты реализовали , а два полностью откатали.и того на круг в лучшем случае у остальных звеньев остаётся минут 35.
Это если учесть, что паверплей невероятно просел.и в этом не только вина тренера ПП или Чикрана, как тут напишут, но и непосредственно и самого Александра.
Что на выходе: у команду в лучшем случае 30-35 минут за матч в равных составах, чтобы зажечь.
Из-за гонки за чемпионством многие активы были слиты, отсюда у тебя МакМайкл и прочие.
И последнее: за 9 миллионов кэп-хита вполне можно попробовать найти игрока, что сможет забросить 25-30 шайб , но и быть полезным на обеих сторонах площадки.
Ощущение, когда Овечкин уйдёт из хоккея, от него все равно будут ждать голов 😂😂😂😂
При таком результате не до личной статистики.
Полезность минус 1 при счёте 1:8 - это ещё по-божески
Овечкин норм. Дед свое дело делает. А что творит Вашингтон это дичь
Я так и не понял кто должен танковать
