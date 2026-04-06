Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 3 броска, 2 хита за 17:26 против «Рейнджерс»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс» (1:8).
Безголевая серия россиянина продлилась до 3 игр.
В 78 матчах сезона на его счету 61 (31+30) очко.
Сегодня за 17:26 (5:52 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Другой вопрос, что если у команды главная надежда и главный вопрос - это в каком состоянии единственная звезда, а звезде 40, это уже значит, что фундаментально сломано многое в самой команде. Убрать Овечкина, и кто будет главным забойщиком? Макмайкл? Все обкричались, что Гретцки работал на команду, но убрали Гретцки из Эдмонтона, и его товарищи брали кубок сами, в том числе высаживая самого Гретцки. Что возьмет "Вашингтон" без Овечкина? "Шаркс Трофи" за серию поражений? Обидно, да.
Флорида, дважды подряд бравшая Кубок, вообще в подвале таблицы обитает примерно по тем же причинам, но хайпа вокруг этого меньше
Но есть ремарка в плане подсчёта времени.
В каждом матче у команды(любой) бывают удаления.и того остаётся меньше времени , чем 2/3 матча.
Например в матче с копами этих удалений было 4.2 менты реализовали , а два полностью откатали.и того на круг в лучшем случае у остальных звеньев остаётся минут 35.
Это если учесть, что паверплей невероятно просел.и в этом не только вина тренера ПП или Чикрана, как тут напишут, но и непосредственно и самого Александра.
Что на выходе: у команду в лучшем случае 30-35 минут за матч в равных составах, чтобы зажечь.
Из-за гонки за чемпионством многие активы были слиты, отсюда у тебя МакМайкл и прочие.
И последнее: за 9 миллионов кэп-хита вполне можно попробовать найти игрока, что сможет забросить 25-30 шайб , но и быть полезным на обеих сторонах площадки.