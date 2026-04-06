Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 3 броска, 2 хита за 17:26 против «Рейнджерс»

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс » (1:8).

Безголевая серия россиянина продлилась до 3 игр.

В 78 матчах сезона на его счету 61 (31+30) очко.

Сегодня за 17:26 (5:52 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».