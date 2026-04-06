Капризов сделал 6-й хет-трик в НХЛ. В истории «Миннесоты» больше лишь у Габорика – 9
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола в матче НХЛ против «Детройта» (5:4).
Россиянин сделал 6-й хет-трик в регулярках и занимает второе место в истории «Уайлд».
Рекордсмен по этому показателю – Мариан Габорик с 9 хет-триками за «Миннесоту».
В 75 матчах текущего сезона на счету Капризова 87 (43+44) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Records.nhl.com
Плюс Тарасенко тоже неплохо попал.
Качественный матч.