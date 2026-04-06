Капризов сделал 6-й хет-трик в НХЛ. В истории «Миннесоты» больше лишь у Габорика – 9

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола в матче НХЛ против «Детройта» (5:4).

Россиянин сделал 6-й хет-трик в регулярках и занимает второе место в истории «Уайлд».

Рекордсмен по этому показателю – Мариан Габорик с 9 хет-триками за «Миннесоту».

В 75 матчах текущего сезона на счету Капризова 87 (43+44) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Records.nhl.com
Отлично, к плову надо так и подходить, в полной готовности!
Хеттрик на выезде и даже кепку кинули на лед. Шайбы все хорошие.
Плюс Тарасенко тоже неплохо попал.
Качественный матч.
Кирюха не плохо идет по шайбам,ему все травмы мешали выбить 50 за сезон, центров толковых нет, уровня Поинта, Маккинона.
С зп 17 млн сложновато будет еще и топового центра заиметь. Чем тот же Цукарелло прям уж не тянет? К тому же Болди заиграл на уровне Кирилла, когда там ему контракт продлевать, напишите, приз. А вообще Кирилл ещё много лет будет под давлением своего огромного контракта, пока он не играет на эти деньги, а с каждым годом молодеть он не будет. . Понятно, что контракт подписывали, рассуждая, что примерно столько же позже запросит Макдэвид, а оно вон как вышло..
Зукарелло немолодой парень ему 38 и он отыграл в пятёрке с Капризовым достаточно, это даже близко не Болди или Маршанд. Травмы были у Кирила которые выбивали его из колеи, впереди еще хорошие 3-4 сезона.
Третья шайба киллера Кирилла получилась эффектной - после размашистых действий и передач последовал четкий выстрел. Килл-Кирилл явно точит зубы на плей-офф. )
Третья шайба фактически выбила Детройт из плей-офф и Айзермана со своего поста)
Сейчас только заметил что из европейцев только Кириюха и Никитос в десятке снайперов за сезон!!
