Тарасов пропустил 5+ голов в 7-й раз в сезоне – 18 из 23 сэйвов против «Питтсбурга»
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отбил 18 бросков из 23 в матче с «Питтсбургом» (2:5).
Россиянин пропустил не менее 5 шайб в одной игре в 7-й раз в сезоне.
Всего в 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Тарасова 10 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,22.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
