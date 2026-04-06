Тарасов пропустил 5+ голов в 7-й раз в сезоне – 18 из 23 сэйвов против «Питтсбурга»

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отбил 18 бросков из 23 в матче с «Питтсбургом » (2:5).

Россиянин пропустил не менее 5 шайб в одной игре в 7-й раз в сезоне.

Всего в 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Тарасова 10 побед при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,22.