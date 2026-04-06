Свечников набрал очки в 5-м матче подряд, забив «Оттаве». У форварда «Каролины» 67 (29+28) баллов в 77 играх сезона

Андрей Свечников продлил серию с набранными очками до 5 матчей.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче против «Оттавы» (2:2 , перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ .

Россиянин набрал очки в 5-м матче подряд, у него 4+2 на отрезке. Всего в этом сезоне на счету Свечникова 67 (29+38) очков в 77 встречах.

Андрей идет вторым в списке лучших бомбардиров команды, уступая Себастьяну Ахо (78 баллов, 26+52 в 77 матчах).