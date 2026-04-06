  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Свечников набрал очки в 5-м матче подряд, забив «Оттаве». У форварда «Каролины» 67 (29+28) баллов в 77 играх сезона
8

Андрей Свечников продлил серию с набранными очками до 5 матчей.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче против «Оттавы» (2:2, перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ

Россиянин набрал очки в 5-м матче подряд, у него 4+2 на отрезке. Всего в этом сезоне на счету Свечникова 67 (29+38) очков в 77 встречах.

Андрей идет вторым в списке лучших бомбардиров команды, уступая Себастьяну Ахо (78 баллов, 26+52 в 77 матчах). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoКаролина
logoОттава
logoАндрей Свечников
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно посмотреть на него не в Ураганах. Там очко за игру это нечто.
До своего рекорда за сезон осталось 2 очка. Надеюсь, побьет.
Помню, как его тут после сухой серии в начале сезона чуть ли не в КХЛ ссылали, как сдувшегося.
Заголовок поправьте, там значится 67( 29+28). Так 67 не получится.
Поздновато проснулся в этом сезоне конечно. Так мог бы с показателем балл за игру сейчас быть.
Ответ Фанатка Баевой
Так может тренировочный процесс был выстроин, чтобы, как раз на Плей офф хватило!
Ответ Delightful
Тоже может быть.
Надо 30 шайб пробивать в сезоне!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем