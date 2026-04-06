У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру – больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки – 19, Кросби – 21

Евгений Малкин провел 16 сезонов в НХЛ с 1 и более набранным очком за игру.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче против «Флориды» (5:2).

Россиянин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярного сезона.

Таким образом, Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее 1 очка за игру – в 16-й раз за карьеру.

Это лучший результат среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова – 10.

Малкин занимает 4-е место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с 1+ очком за игру провели: Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).