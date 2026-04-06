У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру – больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки – 19, Кросби – 21
Евгений Малкин провел 16 сезонов в НХЛ с 1 и более набранным очком за игру.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче против «Флориды» (5:2).
Россиянин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярного сезона.
Таким образом, Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее 1 очка за игру – в 16-й раз за карьеру.
Это лучший результат среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова – 10.
Малкин занимает 4-е место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с 1+ очком за игру провели: Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс''
У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.
Ови(14) второй среди россиян по количеству сезонов 1+, в этом сезоне не наберёт. Кучеров(10), Панарин(9), Капризов(5) в этом сезоне ранее уже набрали 1+ очка за игру, сейчас Малкин(16).
Джино в огне!
Рекордсмен НХЛ - Кросби, сыграл 21й сезон из 21 с очками 1+ за игру (все, включая текущий).
В этой игре оформил, как и Джино!