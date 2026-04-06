  У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру – больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки – 19, Кросби – 21
У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру – больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки – 19, Кросби – 21

Евгений Малкин провел 16 сезонов в НХЛ с 1 и более набранным очком за игру.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче против «Флориды» (5:2). 

Россиянин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярного сезона. 

Таким образом, Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее 1 очка за игру – в 16-й раз за карьеру. 

Это лучший результат среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова – 10. 

Малкин занимает 4-е место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с 1+ очком за игру провели: Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
И Женя мимо 100 лучших игроков за 100 лет лиги? Все что нужно знать об.этом рейтинге
2040 год. Малыча назначают главным тренером Питтсбурга и он сходу берет с ним чашку. Плюсолюбы типа Павла продолжают вопрошать о том, как его в 2017 году могли не включить в рейтинг 100 лучших.
В точку 👍
Кросби тут вне досягаемости,Только Макдэвид может пошатнуть его лидерство.
В том случае если карьеру пройдёт без серьёзных травм, что не удалось Кросби
Удалось Кросби и с травмами, так что, глупое сравнение
У Кучерова - 10? Точно?
Да, первые три сезона меньше 1 очка за игру.
В этом и феномен Кучерова. Он не вундеркинд изначальный, и не функциональный монстр вроде Макдевида, Кросби или Овечкина. А трудяга, который собственными трудолюбием и усердием планомерно развивал свои текущие навыки (они у него были и не совсем средними, но и не великими). Сейчас в регулярках у него очков в среднем за игру выше Сида. При выдающимихся показателях Кросби, результативность Никиты поражает.
Малкин - сыграл 16й сезон 1+ из 20, (включая текущий). Рекордсмен среди россиян.

У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.
Ови(14) второй среди россиян по количеству сезонов 1+, в этом сезоне не наберёт. Кучеров(10), Панарин(9), Капризов(5) в этом сезоне ранее уже набрали 1+ очка за игру, сейчас Малкин(16).
Джино в огне!
Рекордсмен НХЛ - Кросби, сыграл 21й сезон из 21 с очками 1+ за игру (все, включая текущий).
В этой игре оформил, как и Джино!
