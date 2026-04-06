Ларионов посетил матч «Спартак» – «Локомотив» в РПЛ. Тренер СКА отказался отвечать на вопрос о своем будущем: «Говорим о футболе, не о хоккее»

Игорь Ларионов посетил матч «Спартака» с «Локомотивом» в РПЛ.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетил дерби «Спартака » с «Локомотивом » (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ .

Ларионов вышел к бровке поля вместе с гендиректором красно-белых Сергеем Некрасовым перед началом игры.

Кроме того, когда тренеру задали вопрос о его будущем в СКА, он ответил: «Мы сейчас говорим о футболе, не о хоккее».