Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч – лучший результат в истории НХЛ. У Гретцки 19 таких регулярок
Сидни Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ набранным очком за матч.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче против «Флориды» (4:1, третий период).
На его счету теперь 71 (29+42) очко в 66 матчах текущего сезона. «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярки.
Это означает, что Кросби гарантированно завершит сезон с показателем не менее 1 набранного очка за игру – в 21-й раз за карьеру. Это лучший показатель в истории НХЛ
У Уэйна Гретцки 19 таких регулярок, на третьем месте идет Горди Хоу (17).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Величайший Сид!
Продолжай.
У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.
Ови(14) второй среди россиян по количеству сезонов 1+, в этом сезоне не наберёт. Кучеров(10), Панарин(9), Капризов(5) в этом сезоне ранее уже набрали 1+ очка за игру, сейчас Малкин(16).
Рекордсмен НХЛ - Кросби, сыграл 21й сезон из 21 с очками 1+ за игру (все, включая текущий).
Великий Сид!
Эпоха!
С 2005 го.
Клепают рекорд за рекордом с G8 Ови!
21 сезон противостояния!
Скоро 2 прощальные игры подряд.
Надо Ови продлятся, ещё сезон с Сидом повстречаться!