  • Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч – лучший результат в истории НХЛ. У Гретцки 19 таких регулярок
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче против «Флориды» (4:1, третий период). 

На его счету теперь 71 (29+42) очко в 66 матчах текущего сезона. «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярки. 

Это означает, что Кросби гарантированно завершит сезон с показателем не менее 1 набранного очка за игру – в 21-й раз за карьеру. Это лучший показатель в истории НХЛ

У Уэйна Гретцки 19 таких регулярок, на третьем месте идет Горди Хоу (17).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Самый стабильный в истории!
Величайший Сид!
Продолжай.
Может ещё обновить рекорд пару раз точно. Давай Сид 22 и 23 сезона!
Лучший игрок 21-ого века, как никак!
Можно больше вообще ничего не говорить после таких цифр о Кросби и так всё понятно, что он стабильной, сильный и эффективный нападающий для своей команды, который регулярно дает результат и постоянно высокий уровень игры с отменной реализацией!
Малкин - сыграл 16й сезон 1+ из 20, (включая текущий). Рекордсмен среди россиян.

У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.
Ови(14) второй среди россиян по количеству сезонов 1+, в этом сезоне не наберёт. Кучеров(10), Панарин(9), Капризов(5) в этом сезоне ранее уже набрали 1+ очка за игру, сейчас Малкин(16).

Рекордсмен НХЛ - Кросби, сыграл 21й сезон из 21 с очками 1+ за игру (все, включая текущий).
Великий Сид!
Эпоха!
С 2005 го.
Клепают рекорд за рекордом с G8 Ови!
21 сезон противостояния!
Скоро 2 прощальные игры подряд.
Надо Ови продлятся, ещё сезон с Сидом повстречаться!
Ответ Кагов
Да, у них жаркое соперничество.
...Сидни Кросби это хоккейная константа НХЛ 21 века... постоянная и неизменная величина...
Комментарий удален модератором
Ответ krikaleva
Комментарий удален модератором
В трауре после 1:8)
Материалы по теме
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов
5 апреля, 08:32
Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756), опередив Айзермана. До идущего 6-м Дионна – 15 баллов
5 апреля, 04:30
Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ с учетом плей-офф (1817 очков), обогнав Дионна. Рекорд у Гретцки, Кросби идет на 5-м месте
3 февраля, 07:50
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
9 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
сегодня, 14:00Live
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
32 минуты назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
48 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
