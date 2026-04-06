Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ очком за матч – лучший результат в истории НХЛ. У Гретцки 19 таких регулярок

Сидни Кросби в 21-й раз завершит сезон с 1+ набранным очком за матч.

Нападающий «Питтсбурга » Сидни Кросби отметился голом и ассистом в матче против «Флориды» (4:1 , третий период).

На его счету теперь 71 (29+42) очко в 66 матчах текущего сезона. «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярки.

Это означает, что Кросби гарантированно завершит сезон с показателем не менее 1 набранного очка за игру – в 21-й раз за карьеру. Это лучший показатель в истории НХЛ

У Уэйна Гретцки 19 таких регулярок, на третьем месте идет Горди Хоу (17).