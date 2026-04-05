Агент Биттена о будущем форварда: «С «Сочи» разговоров не было. Есть варианты в Швейцарии и Германии. Сначала будем искать команду в КХЛ»

Агент Биттена: с «Сочи» разговоров не было, есть варианты в Швейцарии и Германии.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Сочи» Уилла Биттена , высказался относительно будущего хоккеиста в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Есть ли конкретика по будущему Биттена?

– По Биттену пока не было разговоров с «Сочи ». Посмотрим, если они не видят его в составе, будем искать другие варианты.

– Имеете в виду клубы КХЛ?

– Да. У нас есть варианты и в Швейцарии, и в Германии, но сначала будем искать команду здесь, – сказал Ботев.