Агент Биттена о будущем форварда: «С «Сочи» разговоров не было. Есть варианты в Швейцарии и Германии. Сначала будем искать команду в КХЛ»
Агент Биттена: с «Сочи» разговоров не было, есть варианты в Швейцарии и Германии.
Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Сочи» Уилла Биттена, высказался относительно будущего хоккеиста в Fonbet Чемпионате КХЛ.
– Есть ли конкретика по будущему Биттена?
– По Биттену пока не было разговоров с «Сочи». Посмотрим, если они не видят его в составе, будем искать другие варианты.
– Имеете в виду клубы КХЛ?
– Да. У нас есть варианты и в Швейцарии, и в Германии, но сначала будем искать команду здесь, – сказал Ботев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
