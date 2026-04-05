Малкин сделал 2 результативных паса в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 18+41 в 54 матчах сезона

Евгений Малкин сделал результативную передачу в игре с «Флоридой».

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1 , второй период).

Теперь на счету россиянина 59 (18+41) очков в 54 играх текущего сезона.

В прошлой игре Малкин сделал хет-трик и ассист, «Пингвинс» побелили «Пантерс» (9:4).