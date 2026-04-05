Малкин сделал 2 результативных паса в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 18+41 в 54 матчах сезона
Евгений Малкин сделал результативную передачу в игре с «Флоридой».
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:1, второй период).
Теперь на счету россиянина 59 (18+41) очков в 54 играх текущего сезона.
В прошлой игре Малкин сделал хет-трик и ассист, «Пингвинс» побелили «Пантерс» (9:4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Малкин - сыграл 16й сезон 1+ из 20, (включая текущий). Рекордсмен среди россиян.
У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.
Ови(14) второй среди россиян по количеству сезонов 1+, в этом сезоне не наберёт. Кучеров(10), Панарин(9), Капризов(5) в этом сезоне ранее уже набрали 1+ очка за игру, сейчас Малкин(16).
Джино в огне!
1. ОВЕЧКИН - 1684 (928+756) - 1569 игр...
2. МАЛКИН - 1405 (532+873) - 1267 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1119 (399+720) - 873 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 950 (329+621) - 824 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН.