«Монреаль» вышел в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» вылетели от «Вашингтона» в 1-м раунде
«Монреаль» примет участие в Кубке Стэнли-2026.
«Монреаль» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после сегодняшнего поражения «Детройта» от «Миннесоты» (4:5).
Команда под руководством Мартена Сен-Луи вышла в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд.
В прошлом году «Монреаль» уступил «Вашингтону» в серии первого раунда со счетом 1-4.
На данный момент «Канадиенс» занимают 2-е место в Атлантическом дивизионе, набрав 100 очков после 76 встреч.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Игра с дьяволами была ужасной, но видимо команда была уставшей после 5 выездных игр и серии из 8 побед, с выходом в плей-офф, пора идти дальше, будет интересно!
