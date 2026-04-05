«Монреаль» вышел в плей-офф. В прошлом сезоне «Канадиенс» вылетели от «Вашингтона» в 1-м раунде

«Монреаль» примет участие в Кубке Стэнли-2026.

«Монреаль» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после сегодняшнего поражения «Детройта» от «Миннесоты» (4:5).

Команда под руководством Мартена Сен-Луи вышла в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд.

В прошлом году «Монреаль » уступил «Вашингтону» в серии первого раунда со счетом 1-4.

На данный момент «Канадиенс» занимают 2-е место в Атлантическом дивизионе, набрав 100 очков после 76 встреч.