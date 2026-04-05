Кросби забил и сделал ассист в игре с «Флоридой». У Сидни 71 (29+42) очко в 66 матчах сезона, он лучший бомбардир «Питтсбурга»

Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей в игре с «Флоридой».

Нападающий «Питтсбурга » Сидни Кросби забил «Флориде» (3:1 , второй период) после паса от Егора Чинахова на 17-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ .

На 20-й минуте Сидни ассистировал Рикарду Ракеллю. Теперь на счету Кросби 71 (29+42) очко в 66 играх текущего сезона.

38-летний канадец с отрывом является лучшим бомбардиром «Пингвинс» в этой регулярке.