Кросби забил и сделал ассист в игре с «Флоридой». У Сидни 71 (29+42) очко в 66 матчах сезона, он лучший бомбардир «Питтсбурга»
Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей в игре с «Флоридой».
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил «Флориде» (3:1, второй период) после паса от Егора Чинахова на 17-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ.
На 20-й минуте Сидни ассистировал Рикарду Ракеллю. Теперь на счету Кросби 71 (29+42) очко в 66 играх текущего сезона.
38-летний канадец с отрывом является лучшим бомбардиром «Пингвинс» в этой регулярке.
21 сезон 1+ppg!
Легендарный мастер Сид.
Продолжай Величайший!
Рекордсмен НХЛ - Кросби, сыграл все 21 сезон из 21 с очками 1+ за игру (включая текущий).
Также в этой игре:
Малкин - 16 сезонов 1+ из 20, (включая текущий).
У Гретцки 19 из 20.
У Ови 14 из 21.(второй среди наших).