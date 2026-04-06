Чинахов набрал очки в 4-м матче подряд – 2 ассиста в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 33 балла в 40 встречах

Егор Чинахов набрал очки в 4 матчах подряд за «Питтсбург».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов отметился результативной передачей на Сидни Кросби в матче против «Флориды» (5:1 , третий период) в первой двадцатиминутке.

В третьем периоде россиянин сделал еще одну результативную передачу.

Егор набирает очки в 4-й игре подряд. У него 7 (3+4) баллов на отрезке и 33 (17+16) результативных действия в 40 встречах в составе «Пингвинс».

Всего в этом сезоне в активе Чинахова 39 (20+19) очков в 69 матчах за «Питтсбург» и «Коламбус».