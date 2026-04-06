Чинахов набрал очки в 4-м матче подряд – 2 ассиста в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 33 балла в 40 встречах
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился результативной передачей на Сидни Кросби в матче против «Флориды» (5:1, третий период) в первой двадцатиминутке.
В третьем периоде россиянин сделал еще одну результативную передачу.
Егор набирает очки в 4-й игре подряд. У него 7 (3+4) баллов на отрезке и 33 (17+16) результативных действия в 40 встречах в составе «Пингвинс».
Всего в этом сезоне в активе Чинахова 39 (20+19) очков в 69 матчах за «Питтсбург» и «Коламбус».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
