  • Чинахов набрал очки в 4-м матче подряд – 2 ассиста в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 33 балла в 40 встречах
Чинахов набрал очки в 4-м матче подряд – 2 ассиста в игре с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 33 балла в 40 встречах

Егор Чинахов набрал очки в 4 матчах подряд за «Питтсбург».

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился результативной передачей на Сидни Кросби в матче против «Флориды» (5:1, третий период) в первой двадцатиминутке.

В третьем периоде россиянин сделал еще одну результативную передачу. 

Егор набирает очки в 4-й игре подряд. У него 7 (3+4) баллов на отрезке и 33 (17+16) результативных действия в 40 встречах в составе «Пингвинс». 

Всего в этом сезоне в активе Чинахова 39 (20+19) очков в 69 матчах за «Питтсбург» и «Коламбус».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Дубаса можно критиковать, но трейд Чинахова, пока выше всяких похвал.
Кажется, это результат работы Уодделла, а не Дубаса
Это точно, пол года искал обмен, наконец нашел то что ему надо) Уодделла оставят, Боунесса продлят, то ли ещё будет
Идеально вписался в стан пингвинов.
Нужно продлеваться
Стабильно хорош пермяк Егор Чинахов в Питтсбурге, надеюсь, что самое лучшее в этой команде у него ещё впереди…
К Перми он такое же отношение имеет, как Яшкин к Омску)
Он омич по рождению!
Егор, огромный молодец!
В Коламбусе локти кусают, от того, что душили парня
О чем вы, там же есть кому играть) Примерно с такой статой, как сейчас у Чинахова, в Коламбусе можно сначала вылететь в 4 звено, на 6-8 минут, а потом вообще угодить в запас, Воронков не даст соврать. С такой кармой и отношением к игрокам, они ещё удивляются, почему крокодил не ловится, не растет кокос.
Тоже верно)
Капризов молодец
И Кузнецов ☝️🤬
