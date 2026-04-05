«Айлендерс» и Дебур подписали контракт на 4 сезона и остаток текущего (Энди Стрикленд)

«Айлендерс» и Питер Дебур подписали контракт на 4 сезона.

Как сообщает инсайдер Энди Стрикленд, «Айлендерс » подписали контракт с тренером Питером Дебуром на 4 сезона плюс остаток текущего.

В воскресенье стало известно, что клуб из Нью-Йорка уволил Патрика Руа и назначил на его место Дебура.

«Айлендерс» на данный момент занимают 3-е место в Столичном дивизионе, набрав 89 очков после 78 матчей. Команде осталось провести 4 игры до конца регулярки.