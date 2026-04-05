«Айлендерс» и Дебур подписали контракт на 4 сезона и остаток текущего (Энди Стрикленд)
«Айлендерс» и Питер Дебур подписали контракт на 4 сезона.
Как сообщает инсайдер Энди Стрикленд, «Айлендерс» подписали контракт с тренером Питером Дебуром на 4 сезона плюс остаток текущего.
В воскресенье стало известно, что клуб из Нью-Йорка уволил Патрика Руа и назначил на его место Дебура.
«Айлендерс» на данный момент занимают 3-е место в Столичном дивизионе, набрав 89 очков после 78 матчей. Команде осталось провести 4 игры до конца регулярки.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Энди Стрикленда
Ждем проигрыш острова в финале конференции в след. сезоне.
ждём побед в 7 матчах серий что-ли?
Петруша могёт
Андрейке бы лучше делами Луиса заниматься, коль инсайдер.
