Куликов сыграет с «Питтсбургом», несмотря на перелом носа. Защитник «Флориды» травмировался в матче против «Оттавы» и пропустил 2 игры
Дмитрий Куликов сыграет в матче против «Питтсбурга».
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов примет участие в сегодняшнем матче против «Питтсбурга». Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
Напомним, 1 апреля россиянин получил перелом носа в игре против «Оттавы» (6:3). Он пропустил 2 матча «Пантерс».
«Он возвращается. Он уже два дня просится в состав. У нас было правило: играть можно только если можешь нормально дышать.
Но после вчерашнего матча мы готовы брать всех, кто способен выйти на лед», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Флориды»
