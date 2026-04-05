Сафронов про 92 млн в год у Грималди в СКА: «Этих игроков брали за качества, которые они показывали в других лигах, набирали много очков. От него хотели большего»

Сафронов об игре Грималди в СКА: от него хотели большего.

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру Рокко Грималди в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ.

33-летний американец набрал 36 (16+20) очков в 66 матчах регулярки, а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что зарплата Грималди составляет 184 млн рублей за 2 года по контракту с петербургским клубом.

– Говоря еще про состав, и, в частности, по легионерам, Рокко Грималди – самый высокооплачиваемый хоккеист СКА. Но, кажется, ожидаемого от него результата он не показал?

– Есть люди, которые несут ответственность за селекционную работу. Я пристально слежу за КХЛ и НХЛ, за другими лигами не очень. Но, видимо, этих игроков брали за те качества, которые они показывали в других лигах, и набирали там много очков.

Грималди – интересный игрок, быстрый, резкий. Но с такими параметрами как у него, сложно быть лидером в одной из топовых команд. Он интересный игрок, и быстрый, и резкий, и очков-то он набрал прилично, но все-таки хотели большего от него.

А то, что он в плей-офф сыграл четыре матча с «-4» и на последнюю игру еще не попал в состав… Это, конечно, печально. Такой итог всего сезона, – сказал Сафронов.