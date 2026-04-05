  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Сафронов про 92 млн в год у Грималди в СКА: «Этих игроков брали за качества, которые они показывали в других лигах, набирали много очков. От него хотели большего»
0

Сафронов про 92 млн в год у Грималди в СКА: «Этих игроков брали за качества, которые они показывали в других лигах, набирали много очков. От него хотели большего»

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру Рокко Грималди в этом сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ. 

33-летний американец набрал 36 (16+20) очков в 66 матчах регулярки, а в 4 играх плей-офф не отметился результативными действиями. 

Сообщалось, что зарплата Грималди составляет 184 млн рублей за 2 года по контракту с петербургским клубом. 

– Говоря еще про состав, и, в частности, по легионерам, Рокко Грималди – самый высокооплачиваемый хоккеист СКА. Но, кажется, ожидаемого от него результата он не показал?

– Есть люди, которые несут ответственность за селекционную работу. Я пристально слежу за КХЛ и НХЛ, за другими лигами не очень. Но, видимо, этих игроков брали за те качества, которые они показывали в других лигах, и набирали там много очков.

Грималди – интересный игрок, быстрый, резкий. Но с такими параметрами как у него, сложно быть лидером в одной из топовых команд. Он интересный игрок, и быстрый, и резкий, и очков-то он набрал прилично, но все-таки хотели большего от него.

А то, что он в плей-офф сыграл четыре матча с «-4» и на последнюю игру еще не попал в состав… Это, конечно, печально. Такой итог всего сезона, – сказал Сафронов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoКХЛ
logoРокко Грималди
logoКирилл Сафронов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему СКА провалил сезон – первый после эры Ротенберга
1 апреля, 16:20
Ларионов про вылет СКА: «Поздравляю команду с окончанием сезона. Не все ребята сыграли на своем уровне, полное разочарование. Была надежда, но отскоки, подставления, голы коньком...»
31 марта, 19:54
Черкас о возможном поражении СКА в серии с ЦСКА: «Итог работы Ларионова – неуд, если это произойдет. Легионеры слабоваты – один на трибуне сидит, у второго 0 очков»
30 марта, 11:36
Рекомендуем
Главные новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
8 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
сегодня, 14:00Live
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
31 минуту назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
47 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Рекомендуем