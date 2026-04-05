Форвард «Динамо» Галимов о том, какое правило изменил бы: «Победные буллиты в послематчевых сериях должны идти в статистику игрока»

Ансель Галимов считает, что победные буллиты нужно включать в статистику игроков.

Нападающий «Динамо » Ансель Галимов ответил на вопрос о том, какое правило поменял бы в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?

– Считаю, что победные буллиты в послематчевых сериях должны идти в статистику игрока.

– Если одним или парой слов, то хоккей – это?

– Хоккей – это нынешний этап моей жизни, который длится с самого детства, – сказал Галимов.