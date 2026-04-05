Дергачев уйдет из «Нефтехимика» летом. У форварда 17 (3+14) очков в 44 матчах сезона (Артур Хайруллин)
Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачев покинет клуб летом и выйдет на рынок свободных агентом. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Действующее соглашение 29-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до конца этого сезона.
Напомним, «Нефтехимик» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (1-4 в серии).
Дергачев набрал 17 (3+14) очков в 44 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ, а в плей-офф не отметился результативными действиями за 5 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
В СЮ не помешал бы такой габаритный центр
