Дергачев уйдет из «Нефтехимика» летом. У форварда 17 (3+14) очков в 44 матчах сезона (Артур Хайруллин)

Александр Дергачев покинет «Нефтехимик» летом.

Нападающий «Нефтехимика » Александр Дергачев покинет клуб летом и выйдет на рынок свободных агентом. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Действующее соглашение 29-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до конца этого сезона.

Напомним, «Нефтехимик» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (1-4 в серии).

Дергачев набрал 17 (3+14) очков в 44 матчах регулярного Fonbet Чемпионата КХЛ, а в плей-офф не отметился результативными действиями за 5 игр.