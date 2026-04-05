Третьяк проведет мастер-классы для участников 5-го сезона марафона «Сила России», запущенного «Единой Россией»

Третьяк проведет мастер-классы на марафоне «Сила России».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк примет участие в 5-м сезоне марафона «Сила России». Он проведет мастер-классы для участников.

Марафон «Сила России» является проектом партии «Единая Россия». В этом году с апреля по август пройдет 5-й сезон мероприятия.

«Пятый сезон марафона, запущенного «Единой Россией», пройдет с апреля по август. В мероприятиях «Силы России» ежегодно принимают участие несколько сотен тысяч любителей спорта. Программа включает в себя командные и индивидуальные соревнования, а также специальные тематические недели. Победители разнообразных турниров и конкурсов получают возможность попасть на тренировки и мастер-классы от самых известных и титулованных спортсменов страны.

Персональные занятия с соотечественниками проведет и президент Федерации хоккея России. Марафон «Сила России» традиционно поддерживается Министерством спорта РФ», – сообщила пресс-служба ФХР .