  • Рыбин о будущем Ротенберга: «Вижу его скорее тренером, чем президентом ИИХФ. Возможно, мы увидим его во главе «Динамо»
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что Роман Ротенберг хочет работать тренером в Fonbet Чемпионате КХЛ и может возглавить «Динамо». 

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. Кроме того, он является главным тренером сборной «России 25». 

– Считаю, что Ротенберг был бы хорошим главным тренером в какой-нибудь команде. Вижу его скорее тренером, чем на посту президента ИИХФ. Просто я знаю его и знаю, что он хочет быть тренером, а не генеральным менеджером.

– Есть ли идеальная команда для него?

– Мне кажется, что это очевидно – московское «Динамо». Вполне возможно, что мы его увидим на этом посту.

– Будет много критики?

– Очень сложно опираться на чужое мнение, у меня есть свое мнение, и я его придерживаюсь, – сказал Рыбин.

Максим Рыбин: «Буре – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Знание английского, хоккея и психологии – самое важное, у него есть все навыки»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Вижу его зазывалой в бары. К хоккею его вообще подпускать нельзя.
Рыбин? Нашли эксперта🤦🏼‍♂️
Ротенберг имея в прошлом сезоне прекрасный состав умудрился занять в регулярке 7 место и вылететь сразу в ПО. У нас прекрасная тренерская школа, иностранцы тоже работают, неужели можно назначить человека, которого даже физруком назвать нельзя.
Нахрен не нужен ротен в ДИНАМО!
Нужен, нужен! Теперь время настало вас потроллить!💪
Полностью согласен 👍
Привет с большого бодуна!!
Это не тот рыбин.
А говорит так, как буд-то бы тот))
Ротенбергу прекрасно бы подошла роль писателя-сказочника.
Держитесь болельщики Динамо.
Я к Динамо нормально отношусь, но если Ротен станет тренером то буду жестить
Рыбин знает Ротенберга, Ротенберг знает номер карты, куда ему кидать деньги за подобные интервью
Можно только написать заглавие :" Вот, что сказал Рыбин о РБ !" и дальше ничего не писать ,так как всем и без подробностей будет знакомо ,что он сказал !
