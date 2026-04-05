Рыбин о будущем Ротенберга: «Вижу его скорее тренером, чем президентом ИИХФ. Возможно, мы увидим его во главе «Динамо»

Рыбин о будущем Ротенберга: вижу его скорее тренером, чем президентом ИИХФ.

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин заявил, что Роман Ротенберг хочет работать тренером в Fonbet Чемпионате КХЛ и может возглавить «Динамо ».

Ротенберг возглавлял СКА с 2022 по 2025 год. Кроме того, он является главным тренером сборной «России 25».

– Считаю, что Ротенберг был бы хорошим главным тренером в какой-нибудь команде. Вижу его скорее тренером, чем на посту президента ИИХФ . Просто я знаю его и знаю, что он хочет быть тренером, а не генеральным менеджером.

– Есть ли идеальная команда для него?

– Мне кажется, что это очевидно – московское «Динамо ». Вполне возможно, что мы его увидим на этом посту.

– Будет много критики?

– Очень сложно опираться на чужое мнение, у меня есть свое мнение, и я его придерживаюсь, – сказал Рыбин.

