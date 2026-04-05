«Айлендерс» уволили Руа и назначили Дебура тренером за 4 матча до конца регулярки НХЛ
Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш объявил, что Патрик Руа отправлен в отставку с поста главного тренера. Вместо него команду возглавит Питер Дебур.
Последним местом работы 57-летнего специалиста в НХЛ был «Даллас», где он провел 3 сезона и трижды выводил команду в финал Западной конференции.
Кроме того, Дебур дважды доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» в 2012 году и с «Сан-Хосе» в 2016-м.
На международной арене тренер работал в штабе сборной Канады в качестве ассистента на Олимпиаде 2026 года в Италии и Турнире Четырех наций в 2025-м.
«Айлендерс» на данный момент занимают 3-е место в Столичном дивизионе, набрав 89 очков после 78 матчей. Команда потерпела 4 поражения подряд.
Клубу из Нью-Йорка осталось провести 4 матча в нынешней регулярке.
причем и раньше играли не сильно лучше, просто сильно тащили Сорока и Шефер
Ну если в плей-офф не попадут, то Дарша на вилы надо насадить.
Жалко, мало матчей с тех пор осталось, но по записям это было круто, и все, теперь им ждать лет 70, как Торонто. 40 прошло уже...
КС 83 они снесли Гретцки с нефтяниками в финале 4-0
в 82ом 99ый заколотил 92 шайбы в регулярке, но первый круг не прошел.