«Айлендерс» уволили Руа и назначили Дебура тренером за 4 матча до конца регулярки НХЛ

«Айлендерс» уволили Патрика Руа и назначили Питера Дебура тренером.

Генеральный менеджер «Айлендерс » Матье Дарш объявил, что Патрик Руа отправлен в отставку с поста главного тренера. Вместо него команду возглавит Питер Дебур .

Последним местом работы 57-летнего специалиста в НХЛ был «Даллас», где он провел 3 сезона и трижды выводил команду в финал Западной конференции.

Кроме того, Дебур дважды доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» в 2012 году и с «Сан-Хосе» в 2016-м.

На международной арене тренер работал в штабе сборной Канады в качестве ассистента на Олимпиаде 2026 года в Италии и Турнире Четырех наций в 2025-м.

«Айлендерс» на данный момент занимают 3-е место в Столичном дивизионе, набрав 89 очков после 78 матчей. Команда потерпела 4 поражения подряд.

Клубу из Нью-Йорка осталось провести 4 матча в нынешней регулярке.