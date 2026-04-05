  • «Айлендерс» уволили Руа и назначили Дебура тренером за 4 матча до конца регулярки НХЛ
«Айлендерс» уволили Патрика Руа и назначили Питера Дебура тренером.

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш объявил, что Патрик Руа отправлен в отставку с поста главного тренера. Вместо него команду возглавит Питер Дебур.

Последним местом работы 57-летнего специалиста в НХЛ был «Даллас», где он провел 3 сезона и трижды выводил команду в финал Западной конференции.

Кроме того, Дебур дважды доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» в 2012 году и с «Сан-Хосе» в 2016-м.

На международной арене тренер работал в штабе сборной Канады в качестве ассистента на Олимпиаде 2026 года в Италии и Турнире Четырех наций в 2025-м.

«Айлендерс» на данный момент занимают 3-е место в Столичном дивизионе, набрав 89 очков после 78 матчей. Команда потерпела 4 поражения подряд. 

Клубу из Нью-Йорка осталось провести 4 матча в нынешней регулярке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Айлендерс»
Новые тренды в НХЛ, следующим шагом будут отставки по ходу плей-офф КС? :)
Да кстати можно. При 0-3 в серии и если тренер так и так покидает команду, то можно тренера и сменить. Или после домашних 0-2.
В финале при счете 3-3 :)
Видимо планируют 7мую игру с Питсбургом брать. Больше смысла нет, а вот риски пролететь вовсе мимо ПО - теперь максимальные.
максимальные риски пролететь мимо ПО были как раз с Руа. 4 подряд поражения с общим счетов 10-20 в самый важный момент сезона

причем и раньше играли не сильно лучше, просто сильно тащили Сорока и Шефер
Мичков уволил Руа)
Запоздалое решение
Что ж, Айлендерс сняли вратаря за 4 минуты до конца матча(4 игры то бишь до конца регулярки). Ровно, как сам Руа и практиковал. Ирония судьбы.
Ну раз Торторелла уже занят, то почему бы и не Дебура? ))))))))))))))))))))
Жаль Руа. Не он виноват, что люди в обороне посыпались, что бэктубэки один за другим весь март шли, что средний возраст команды 84 года, а качество этих возрастных хоккеистов спорно. Еще и Шенна с Палатом для полного пенсионного набора взяли. Мне нравился его хоккей. Ну, посмотрим как сработает ДеБур. Как раз четыре дня отдыхать
Странно и почему это мнение болельщика Айлендерс, который смотрит игры, полностью совпадает с моим. Парадокс.
Есть такое. Причем до этих всех обменов, Айлы играли лучше
Эх а так хорошо вниз Айлы катили) Сейчас попрут как Вегас)
Это за то что Шабанова в запасе держал.
Ахахахахахахах, ГМ-ы в конце регулярки совсем обкурились?
Ну если в плей-офф не попадут, то Дарша на вилы надо насадить.
смотрю нхл с момента показа на нашем тв, еще союзном, клубные новогодние серии. более скучнее островов, команды я не видел. хотя, была аризона, но у них хоть форма с койотом прикольная была. у островов нет проблемы тренера, у них беда в управленцах выше.
Они все, что им было дано судьбой, взяли до Гретцки, 1980-1983.
Жалко, мало матчей с тех пор осталось, но по записям это было круто, и все, теперь им ждать лет 70, как Торонто. 40 прошло уже...
Все что им было дано они сами взяли на поле.
КС 83 они снесли Гретцки с нефтяниками в финале 4-0
в 82ом 99ый заколотил 92 шайбы в регулярке, но первый круг не прошел.
Материалы по теме
Руа о 3:8 от «Питтсбурга»: «Одна из худших игр «Айлендерс» в защите за последнее время. Неприятно так позориться перед болельщиками»
31 марта, 04:35
«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу. Команда идет в зоне плей-офф, до конца регулярки осталось 8 игр
29 марта, 23:00
«Детройт» впервые с декабря выпал из зоны плей-офф. «Айлендерс» сместили «Ред Уингс» со 2-й позиции wild card на Востоке
23 марта, 05:25
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
7 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
59 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
30 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
46 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
