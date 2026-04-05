Форвард «Динамо» Галимов о том, почему назвал сына Мартином: «Супруга сказала: «Не может быть у ребенка с отчеством Анселевич какое-то другое имя, кроме Мартина»
Нападающий «Динамо» Ансель Галимов рассказал о том, как вместе с женой выбирал имя для сына и почему назвал ребенка Мартином.
– Знаю, что ты очень привязан к своему сыну. Как у него со спортом? Или Мартин заточен больше на учебу?
– Про сына могу рассказывать долго! Мартин с детства плавает, это фундаментальный вид спорта в его жизни. По своему возрасту он сейчас один из лучших в Москве. Когда сына увидела в бассейне наша известная чемпионка Станислава Комарова, то сразу сказала, что этот ребенок создан для воды и что она готова с Мартином заниматься, если он будет тренироваться с ее сыном. Кроме плавания сын параллельно уделяет внимание баскетболу. В три-четыре года я поставил его на коньки, но на льду Мартин постоянно был в слезах, и я понял, что заставлять его насильно не надо. А вот учебе мы внимание уделяем – у сына школа с углубленным изучением китайского языка, плюс он еще и дополнительно занимается с репетиторами по китайскому и английскому языкам. Образование ребенка мы с женой считаем очень важным, спорт спортом, но нужно быть человеком с головой.
– Имя Мартин – довольно редкое для России имя.
– Когда мы его выбирали, супруга мне сказала: «Не может быть у сына с отчеством Анселевич какое-то другое имя, кроме Мартина», – сказал Галимов.
А каково внукам будет с отчеством Мартинович (с ударением на первый слог) не подумали.