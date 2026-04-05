Гендиректор «Динамо» Пивоваров хочет встретиться с Овечкиным летом: «У нас есть планы по взаимодействию с Александром»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что планирует встретиться с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным летом, когда он вернется в Москву.
Овечкин является воспитанником бело-голубых. Действующий контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца этого сезона.
«Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром», – сказал Пивоваров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
1 комментарий
это у тебя есть мутки а не у ови ,нефиг ему делать в кхл ,пусть тут до 1000 доедет и всё, отстаньте со своим динамо ,видел сколько по баблу ови потратил на строительство академки но уже и в гос думке и администрации московии появились суммы с расходами на неё ,всё лазейка открылась чинуши полезли в очередь бабло мутить ,шестёрок уже посылают ,сука когда сво закончится вы и ваши спиногрызы за всё ответите
