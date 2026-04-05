Гендиректор «Динамо» Пивоваров хочет встретиться с Овечкиным летом: «У нас есть планы по взаимодействию с Александром»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров планирует встречу с Овечкиным летом.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров рассказал, что планирует встретиться с капитаном «Вашингтона » Александром Овечкиным летом, когда он вернется в Москву.

Овечкин является воспитанником бело-голубых. Действующий контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан до конца этого сезона.

«Мы рассчитываем на летнюю встречу с Александром Овечкиным. У нас есть планы по взаимодействию с Александром», – сказал Пивоваров.