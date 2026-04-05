18 006 зрителей пришли на матч PWHL в Нью-Йорке, установив рекорд посещаемости женского хоккея в США
18 006 зрителей посетили матч Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) между «Нью-Йорк Сиренс» и «Сиэтл Торрент» (2:1 Б) в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это рекорд посещаемости для женского хоккейного матча на территории США.
Абсолютный рекорд посещаемости для женского хоккея был установлен в апреле 2024 года, в первом сезоне лиги. Тогда 21 105 зрителей посетили матч женских команд «Монреаля» и «Торонто» в Bell Centre.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
5 комментариев
Почему бы не придти, неважно, женский или мужской. Сидишь себе на трибуне, пиво пьёшь..😁😋
разница в качестве игры на льду😬✌️🤣
