18 006 зрителей пришли на матч PWHL в Нью-Йорке, установив рекорд посещаемости женского хоккея в США

18 тысяч зрителей посетили матч PWHL в США, установив рекорд посещаемости.

18 006 зрителей посетили матч Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL ) между «Нью-Йорк Сиренс» и «Сиэтл Торрент» (2:1 Б) в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это рекорд посещаемости для женского хоккейного матча на территории США.

Абсолютный рекорд посещаемости для женского хоккея был установлен в апреле 2024 года, в первом сезоне лиги. Тогда 21 105 зрителей посетили матч женских команд «Монреаля » и «Торонто » в Bell Centre.