Кожевников о хет-трике Малкина против «Флориды» и его будущем в НХЛ: «Великий игрок. Я же не бабка-угадка – оставаться ему или нет»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Евгения Малкина великим хоккеистом, говоря о хет-трике 39-летнего форварда «Питтсбурга» в матче против «Флориды» (9:4).
«Оставаться ли Малкину в НХЛ? Это будет его выбор, как же я могу за Малкина что-то решать и предполагать?
Я же не бабка-угадка, что ему делать дальше. Самое главное для Жени – это здоровье и форма. Великий игрок – слов нет», – сказал Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze.ru
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Базарная бабка
бабка-угадка😬это еще откуда
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем