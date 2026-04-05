Кожевников о хет-трике Малкина против «Флориды» и его будущем в НХЛ: «Великий игрок. Я же не бабка-угадка – оставаться ему или нет»

Кожевников высказался о хет-трике Евгения Малкина в матче против «Флориды».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников назвал Евгения Малкина великим хоккеистом, говоря о хет-трике 39-летнего форварда «Питтсбурга » в матче против «Флориды» (9:4).

«Оставаться ли Малкину в НХЛ ? Это будет его выбор, как же я могу за Малкина что-то решать и предполагать?

Я же не бабка-угадка, что ему делать дальше. Самое главное для Жени – это здоровье и форма. Великий игрок – слов нет», – сказал Кожевников.