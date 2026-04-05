  Познер об Овечкине: «Выдающийся хоккеист, всю карьеру выступает в США. У него не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею»
Познер об Овечкине: «Выдающийся хоккеист, всю карьеру выступает в США. У него не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею»

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею, так как он большую часть карьеры провел в НХЛ

– Овечкин – выдающийся хоккеист. Да, непокоримых рекордов нет, но есть рекорды, которые держатся десятилетиями.

– Оцените значение Овечкина для российского спорта. 

– Понимаете, все-таки он играет не в России, а в США. Для того, чтобы спортсмен был популярен и любим, он должен выступать на Родине. Опыт нам показывает, что чаще всего это так. Не всегда, бывают исключения – к примеру, Месси в футболе, который является символом страны вне зависимости от того, где выступает. Но это, опять же, исключительные случаи.

Безусловно, Овечкин – абсолютно выдающийся спортсмен. Но он играет не такую уж и большую роль в приобщении российских детей к хоккею. Именно потому, что он всю карьеру выступает в США, – сказал Познер.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Выживший из ума советский пропагандист с американским гражданством на линии
Ответ Хаскерс
еврейского происхождения, рожденный в Париже. Везде успевает в общем )
Ответ Хаскерс
Первое французское, он в Париже родился и звать его Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе.
Ага, хорошо, спасибо за мнение) Овечкин в хоккей детей привел больше, чем катки третьяка
Ответ Sergh73
Комментарий скрыт
Ответ Sergh73
А куда бы пришли дети Овечкина, если бы не было катков Третьяка?
Какую то х*рню сказал
Ответ Paland Gree
Ну не понимает дядя, что Месси и Ови - величины одного порядка. Что они встречаются в Америке и обмениваются игровым футболками не просто так.
А в НХЛ Овечкин играет по той же причине, по которой Месси играл в Барсе, - это лучшая лига мира, как ни крути, и именно по его успехам в НХЛ он получил известность во всем мире. И все дети, играющие в хоккей, знают, что у нас, что в Америке, кто такой Овечкин.
Ответ ЭЮЯ
Комментарий скрыт
То что сделал Овечкин для нашего хоккея ни делал никто не до него , и к сожалению вряд ли кто то сделает после . То количество детей , которое он привел в спорт своими достижениями , не поддается исчислению. И так уж получилось что в той системе координат в которой мы живем , НХЛ является единственным местом во всей вселенной , где профессиональный хоккеист может показать свой уровень. А вот познер на серьезных щах думает , что играй Овечкин здесь , он был бы тем Овечкиным о котором мы говорим сейчас ? Это был бы местечковый Зарипов , или Шипачев ( при всем уважении к ребятам ) но не лучший снайпер в истории мирового хоккея . И познер его бы даже фамилии не знал .
Ответ Vladimir2017
Не умаляя заслуги Овечкина ( это а принципе невозможно для адекватного человека) , вы примерно представляете финансовую пропасть между « увиделGr8 и захотел заниматься хоккеем» и «пошёл заниматься/ отзанимался хотя бы 2/3 года»?
Ответ Vladimir2017
Ну а зачем это объяснять Познеру? У меня товарищ по работе готов сына из Южноуральска привезти ради встречи с Ови и его автографа. Сын с детства занимается хоккеем.
Ценность мнения дряхлого иудея о хоккее стремится к нулю
Вроде и похвалил, но запашок от познера исходит, но от него ожидаемо)
Где Познер где хоккей
Зачем лезть в каждую бочку со своим мнением?
Уверен он его даже не смотрит
Ответ LokoChamp
Такие как он - специалисты по всем вопросам, регулярно имя светит на спортсе. А уж гадость про Россию и ее героев сказать - это святое для него дело.
Познер, ты какое отношение имеешь к отечественной журналистике, ты родился во Франции, подмахиваешь америкашкам и вообще типичная g2, а Александр Михайлович - великий русский хоккеист, которого знает и уважает весь мир.
Ответ Товарищ Бразаускас
Товарищ,Товарищ Бразаускас,вы один из символов адекватного пользователя этого ресурса 🤝
Старость никого не щадит. Овечкин сделал для продвижения хоккея больше чем вся кхл вместе взятая
Бред сумасшедшего (с)
