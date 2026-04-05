Познер об Овечкине: «Выдающийся хоккеист, всю карьеру выступает в США. У него не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею»
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина не такая уж большая роль в приобщении российских детей к хоккею, так как он большую часть карьеры провел в НХЛ.
– Овечкин – выдающийся хоккеист. Да, непокоримых рекордов нет, но есть рекорды, которые держатся десятилетиями.
– Оцените значение Овечкина для российского спорта.
– Понимаете, все-таки он играет не в России, а в США. Для того, чтобы спортсмен был популярен и любим, он должен выступать на Родине. Опыт нам показывает, что чаще всего это так. Не всегда, бывают исключения – к примеру, Месси в футболе, который является символом страны вне зависимости от того, где выступает. Но это, опять же, исключительные случаи.
Безусловно, Овечкин – абсолютно выдающийся спортсмен. Но он играет не такую уж и большую роль в приобщении российских детей к хоккею. Именно потому, что он всю карьеру выступает в США, – сказал Познер.
А в НХЛ Овечкин играет по той же причине, по которой Месси играл в Барсе, - это лучшая лига мира, как ни крути, и именно по его успехам в НХЛ он получил известность во всем мире. И все дети, играющие в хоккей, знают, что у нас, что в Америке, кто такой Овечкин.
Зачем лезть в каждую бочку со своим мнением?
Уверен он его даже не смотрит