Максим Рыбин: «Буре – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Знание английского, хоккея и психологии – самое важное, у него есть все навыки»

Максим Рыбин: Павел Буре – идеальный кандидат на пост главы ИИХФ.

Тренер по развитию «Сочи » Максим Рыбин заявил, что Павел Буре является идеальным кандидатом на пост главы ИИХФ. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР ) по международным делам и член совета ИИХФ .

Выборы президента Международной федерации хоккея состоятся на полугодовом конгрессе в октябре, когда действующий руководитель организации Люк Тардиф покинет пост

«Павел Буре – идеальный кандидат на пост президента Международной федерации хоккея. Потому что знание английского, знание хоккея, знание психологии – это самое важное, и у него это есть, есть все навыки. По моему мнению, это идеальный вариант.

Ротенберг ? Он будет хорошим главным тренером в какой-нибудь команде», – сказал Рыбин.