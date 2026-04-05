  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Максим Рыбин: «Буре – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Знание английского, хоккея и психологии – самое важное, у него есть все навыки»
11

Максим Рыбин: «Буре – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Знание английского, хоккея и психологии – самое важное, у него есть все навыки»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что Павел Буре является идеальным кандидатом на пост главы ИИХФ. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и член совета ИИХФ.

Выборы президента Международной федерации хоккея состоятся на полугодовом конгрессе в октябре, когда действующий руководитель организации Люк Тардиф покинет пост

«Павел Буре – идеальный кандидат на пост президента Международной федерации хоккея. Потому что знание английского, знание хоккея, знание психологии – это самое важное, и у него это есть, есть все навыки. По моему мнению, это идеальный вариант.

Ротенберг? Он будет хорошим главным тренером в какой-нибудь команде», – сказал Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoЛюк Тардиф
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
logoФХР
logoИИХФ
logoПавел Буре
logoСоветский спорт
logoСочи
logoРоман Ротенберг
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они реально верят, что представителя России изберут главой ИИХФ? Да финны, чехи и шведы там свои ж***** разорвут, но попытаются все сделать, чтобы не избрали того же Буре.
Предлагаю другой вариант: Буре - генеральный менеджер, а Ротенберг - главный тренер ХК Сочи. Впрочем, в этом случае Рыбин останется без работы.
"Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы"
У Кожевникова последователь появился.
Рыбин трепло и пустозвон...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
