Максим Рыбин: «Буре – идеальный кандидат на пост президента ИИХФ. Знание английского, хоккея и психологии – самое важное, у него есть все навыки»
Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что Павел Буре является идеальным кандидатом на пост главы ИИХФ. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и член совета ИИХФ.
Выборы президента Международной федерации хоккея состоятся на полугодовом конгрессе в октябре, когда действующий руководитель организации Люк Тардиф покинет пост
«Павел Буре – идеальный кандидат на пост президента Международной федерации хоккея. Потому что знание английского, знание хоккея, знание психологии – это самое важное, и у него это есть, есть все навыки. По моему мнению, это идеальный вариант.
Ротенберг? Он будет хорошим главным тренером в какой-нибудь команде», – сказал Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
11 комментариев
Они реально верят, что представителя России изберут главой ИИХФ? Да финны, чехи и шведы там свои ж***** разорвут, но попытаются все сделать, чтобы не избрали того же Буре.
Предлагаю другой вариант: Буре - генеральный менеджер, а Ротенберг - главный тренер ХК Сочи. Впрочем, в этом случае Рыбин останется без работы.
"Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы"
У Кожевникова последователь появился.
Рыбин трепло и пустозвон...
